El análisis de las consecuencias del granizo en la cosecha de uva

La tormenta de granizo del miércoles dejó árboles caídos, personas heridas y pérdida de la cosecha en zonas de viñedos. En el mismo momento se desarrollaba la tradicional Fiesta de la Cosecha en El Plumerillo. Allí se encontraba el gerente de UVA, Sergio Villanueva, quien recibió las primeras novedades de las zonas más afectadas. Hoy dio detalles de lo sucedido en MDZ Radio 105.5 FM.

En plena Fiesta de la Cosecha "nos empezaron a llegar las primeras noticias de que había unas 5000 hectáreas afectadas, en San Roque, Fray Luis Beltrán, Barrancas en la zona de Maipú, y en el Este también ha pegado duro", dijo Villanueva quien también aseguró que “después que cae el granizo hay que evaluar. No solamente es la producción del año, sino también, a veces, del año que viene, o lo afecta fuertemente". Al respecto fue contundente al expresar que "hay que socorrer a los damnificados, sobre todo con créditos o con cuestiones que le permitan transcurrir un periodo. Pasar en este país un año, dos años sin ingresos es la muerte para ese productor”.

Además, aprovechando la llamada, habló un poco sobre las expectativas que tienen como UVA y como miembros de la Coviar. Al respecto fue claro: “En este momento de cambio de Gobierno, no queremos hacer reclamos gremiales. Lo que queremos plantear es quiénes somos, por dónde queremos ir, y lo importante que es para nosotros tener interlocutores en todos los temas”, y agregó: “Son los puntos que queremos plantear. En términos futbolísticos, estamos a cinco minutos del primer tiempo del gobierno. Entonces no hay un reclamo sobre cosas que se hayan hecho, porque todavía no arrancamos”.

Explicó que la vitivinicultura, “más allá de sus idas y vueltas, los cambios de hábitos de consumo, toda la problemática que tenemos con el consumo de alcohol, ha sido una actividad bastante organizada donde lo público y lo privado ha funcionado en lo provincial. No dependemos tanto de la Nación. Pero sí con la carga tributaria, los acuerdos internacionales y la financiación que es central, sobre todo para el pequeño productor que tiene que mejorar su productividad, o cambiar, o mecanizar, o mantener y eso, sin créditos, es imposible”.

También se refirió a las razones de la caída del consumo de vino, diferenciando que “hay temas que son tendenciales y hay temas que son económicos”. En este sentido, explicó que “hoy las tendencias, sobre todo en las bebidas alcohólicas, es que el consumidor está consumiendo menor cantidad de alcohol. No quiere decir menor cantidad de líquido, sino que el alcohol lo consume rebajado como el Fernet, el vodka”. Es decir: “La tendencia es rebajar, que sea dulce, que sea frío o que tenga menos graduación alcohólica”.

Finalmente agregó que “esas tendencias son irreversibles, desde el punto de vista de que tenes que adaptarte y dar una respuesta, como productos con menos alcohol. En el mundo hay una baja del consumo de vinos tintos”.

Escuchá la entrevista completa: