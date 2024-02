Cumplen años el 29 de febrero: ¿qué hacen cuando el mes tiene 28 días?

Cada cuatro años ocurre un año bisiesto a partir del cual se agrega un día a los 365 días en los que se calcula que la Tierra da una vuelta completa alrededor del sol. Muchísimas personas nacen en este contexto, pero ¿Cuándo festejan su cumpleaños si el 29 de febrero no está contemplado en el calendario? MDZ conversó con dos casos que reflejan simpáticamente la situación.

"Hay una costumbre que creo que es universal. Si naciste antes de las 12 del mediodía, tenés que festejar el 28 de febrero y si naciste después de esa hora, te toca celebrar el 1 de marzo", cuenta Nadia Moro, una profesora de educación física de la Patagonia.

Y agrega: "Yo lo festejo el 28 porque nací a las 8 de la mañana, fue la última vez que madrugué con intención", dice, entre carcajadas. Más allá de las risas, la joven explica que su fecha de nacimiento a veces le genera complicaciones. "También me pasa que cuando tengo que llenar formularios de internet o debo sacar turnos médicos, la herramienta no me deja colocar el 29 y me cambia automáticamente al 28. Facebook me dice feliz cumpleaños ese día, también", relata.

Nadia Moro, la patagónica que nació un 29 de febrero.

Foto: Nadia Moro

"Algunos dicen que se festeja el 1 de marzo y otros el 28 de febrero. Muchos me dicen el 28 aún no habías nacido, otros, que el 1 de marzo ya había nacido, me saludan muchos un día, muchos otro día. A mí me da exactamente lo mismo", cuenta Julián Guevara, un joven mendocino que festeja su cumpleaños en febrero y en marzo para evitar confusiones. De paso, tiene más posibilidades para celebrar.

Qué pasa legalmente.

En Argentina es obligatorio anotar a toda persona que nace en el Registro Civil. Así está determinado por la ley 17.671, sancionada en 1968. Por lo tanto, cada bebé que nace un 29 de febrero debe ser anotado con esa fecha de nacimiento. Esa información queda plasmada en su partida de nacimiento y en el Documento Nacional de Identidad (DNI).