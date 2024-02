Candela, de Malargüe, sobrina de reinas vendimiales

Habiendo representado a Río Grande, Candela Carricondo se consagró Reina de la Vendimia de Malargüe 2024, tras recibir 45 votos a favor. Es sobrina de dos reinas departamentales mandato cumplido, una de ellas Reina Nacional de la Vendimia 1991, Patricia Cecconato, Tiene 19 años y quisiera estudiar Odontología.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Sí, siempre viví en Malargüe. Hubo 3 o 4 años que viví en San Rafael, pero fue por temas familiares.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Prefiero no involucrarme con el feminismo, porque yo amo Vendimia, me encanta que todo el mundo pueda conocer nuestra cultura a través de nuestra gran fiesta y de nuestra Reina Nacional.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito en el mundo de Malargüe, que a mí me encanta, es Poti Malal que se puede disfrutar de su naturaleza, ahí podés encontrar mucha paz, mucha calma, mucho verde, muchas cosas hermosas para ir a ir a pasar la tarde, tomar unos mates, pasar un domingo tranquilo y muy hermoso.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Creo que no he tenido ningún momento bisagra, siempre mis decisiones se basan en no perjudicar a mi entorno.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Sí, obvio, mis dos tías: Mariela Carricondo, Reina de Malargüe (1989), y Patricia Cecconato, Reina Nacional (1991). Ellas dos.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría a toda mi familia, con mucho amor.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

El tema que me gustaría profundizar es sobre la mano de obra de nuestros cosechadores, que ellos puedan tener un trabajo digno y estable.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Me parece que todas las capacitaciones recibidas son bienvenidas, nunca está de más el aprendizaje.