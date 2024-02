Agostina, de Ciudad, profesora de Inglés y nadadora

La Ciudad de Mendoza eligió este año a Agostina Saua como su Reina de la Vendimia. La soberana tiene 23 años y es profesora de Inglés. Actualmente da clases en un colegio bilingüe a alumnos de 3° grado. Además, practica natación y es justamente a ese deporte al que representó cuando fue elegida reina del Club Mendoza de Regatas.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

No, no siempre viví en Ciudad, también viví en Guaymallén un tiempo y en Maipú. Pero estos últimos años, ya desde 2011, he vivido en Ciudad. Por una cuestión de tener padres separados he vivido en dos departamentos al mismo tiempo, pero vivo acá la mayor parte de mi vida. Es todo un honor representar la Ciudad de Mendoza que es la Capital Internacional del Vino, un honor muy grande ser la cara visible, la embajadora cultural y turística de este hermoso departamento.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Creo que ha cambiado un montón, ahora es un rol muy importante en el que a las mujeres se nos da una mayor visibilidad, un espacio para poder ser voceras de nuestros departamentos. Y esto engloba a la mujer integra, no a la mujer por su belleza física, si no por su inteligencia, solidaridad, empatía; por un montón de cualidades que nos hacen mujeres y que también nos sirven para poder inspirar a otras, para ser escuchadas, para poder seguir adelante. Así que yo creo que el rol de la reina ahora es fundamental y que se ha ido transformando y es un honor cumplir este papel en la sociedad actual.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Uno de mis lugares favoritos es el Museo del área Fundacional: lo he visitado muchas veces. Pero ahora como que le doy una importancia que de niña no le veía, veo como un montón de historia. Es increíble que aún siga conservándose eso, que los turistas vengan y puedan entrar al museo y ver a sus pies parte de nuestra historia, el origen de nuestra Ciudad, es la Ciudad Vieja, y tiene un peso gigante y que se conserve es un privilegio. Es uno de los lugares que más recomiendo si querés conocer de Mendoza, aparte de la vitivinicultura.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Sería cuando me mudé con mi abuela, porque fue un crecimiento personal enorme en tan solo un año y medio. Con su ayuda, que ella me abrió los brazos, me hizo crecer y me fortaleció. Me volví a conocer desde un principio y creo fue ahí que me hice una mujer más adulta. Fue una transición en diferentes aspectos de la vida. Estoy agradecida por mi abuela Luisa por ser parte de ese momento. Obviamente acompañada del resto de mi familia y de un montón de personas que me rodean. Priorizarme a mí y a mi salud, y moverme de un lugar en el que no me sentía bien y estar más cómoda para trabajar en mí.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Sí, hay una reina que recuerdo particularmente y es Paula García, Reina Nacional de la Vendimia 2007. Fue a la escuela de la que yo egresé, la Scalabrini Ortiz de Dorrego. Estaba en primer o segundo grado cuando fue con sus atributos y me lo acuerdo patente. La tengo en un recuerdo rodeada de nosotros y hasta ahora puedo decir que es una guía. Fue mi profesora en la secundaria, compartimos el viaje de egresados y es una persona increíble que admiro un montón

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría en primer lugar a mi familia, a mi papá Darío y a su esposa Caro y a mi mamá Norma. A mi abuela Luisa, a mi familia más cercana: mis tías Ana, Adriana, Kenia, Anahí; a mis primos y mis amigos; a Mariana; al Club Mendoza de Regatas; al presidente Jorge (Aguirre Toum); a mi equipo de natación que ha sido la mejor hinchada, me han seguido a todos lados; a los socios del club que me han dado todo su cariño y apoyo y, bueno, a todos los capitalinos, a todas las personas que me acompañaron con su voto, en caso de ser reina.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Sí, obvio. Me gustaría profundizar mis conocimientos de vitivinicultura. No sólo en los orígenes de esta actividad o en la cata de vinos, sino también la comercialización de este producto a nivel nacional e internacional. La importancia de nuestros vinos en el mundo y cómo ayudar a posicionarlos en el mercado mundial,

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Sí, creo que las capacitaciones que más nos pueden servir son las relacionadas a ceremonial y protocolo, porque nosotras somos ordinarias como cualquier otra, y no estamos al tanto de cómo una debe actuar en diversos eventos o fiestas. Que hay protocolo que seguir, un orden, forma de actuar, se sentarse, de comer. Hay un montón de formas que deben hacerse de una manera para que funcionen, o por seguridad, y es fundamental capacitarnos en esto para que todo salga de la mejor manera.