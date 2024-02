Virginia, de La Paz, sueña con promocionar a Mendoza

Virginia Beneite representó al Club Deportivo Villa Antigua y tiene la responsabilidad de suceder a la actual Reina Nacional, Ana Laura Verde, como soberana de La Paz. Es Técnica Auxiliar de Farmacia, uno de sus mayores orgullos. Tiene 20 años y, antes de salir electa, trabajaba como manicura.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Si, siempre viví en La Paz: nací y me crié en mi departamento. Siento un orgullo inmenso, me hace muy feliz representar a vecinos tan humildes y cálidos como los de mi pueblo.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Creo que cada año va avanzando mucho más el rol que ocupa la Reina Nacional de la Vendimia en la sociedad, pero creo que sería importante que pueda obtener un espacio de difusión y un equipo de trabajo que muestre mucho más las tareas que se realizan a diario. Al ser paceña, me consta que la reina trabaja mucho y hace un montón de cosas, pero por ahí no son tan visibles ante los medios de comunicación y lo que es la parte gubernamental. Me gustaría que se la tomara más en cuenta en ese sentido, y tenga la posibilidad de aportar su voz y voto como mujer importante.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito son los azudes de Desagüadero: es un lugar muy bonito para visitar, ya que tiene una hermosa vista y plantaciones de peces y flamencos rosados.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Tengo varios momentos importantes: cuando nació mi sobrina, cuando me egresé de la secundaria, cuando recibí mi título de Técnica en Auxiliar de Farmacia y, obviamente, cuando me coronaron Reina Departamental de La Paz por el año 2024. Han sido momentos importantes para mí porque sé que hago feliz a mi familia y se sienten orgullosos de mis logros al igual que yo, y es algo que me importa mucho.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Si, recuerdo a muchas, pero particularmente recuerdo a Lorena Arriola, coronada en el año 1995, quien fue mi maestra de jardín de infantes, aproximadamente en el año 2007. Si bien no estuve presente en el año de su coronación, recuerdo desde pequeña que mis papás me contaban que mi maestra había sido reina y, hasta el día de hoy, cuando la veo y nos cruzamos en la calle, me saluda con mucho cariño.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría obviamente a mi familia, a la gente que me está apoyando, a mi club y a mi departamento, que hoy como su Reina soy quien los representa orgullosamente.}

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Realmente estoy enamorándome día a día de toda la magia de Vendimia y me interesa aprender en profundidad para luego poder ayudar y capacitar a las nuevas candidatas en mi departamento.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Creo que una de las capacitaciones principales debería ser referida al turismo de la provincia, para poder conocer y estar preparadas para promocionar a Mendoza toda.