Paloma, de Lavalle, una apasionada del deporte

Paloma Oro tiene 19 años y es la mujer que eligió Lavalle como su Reina de la Vendimia 2024, soñando con obtener una nueva corona nacional, algo que no consigue desde 1970. La soberana está realizando el pre para el ingreso Kinesiología y, mientras tanto, trabaja en un restaurante. Asegura que le encanta el deporte, principalmente el vóley.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Nací y crecí en el departamento de Lavalle, especialmente en el distrito de Villa Tulumaya, por lo que me llena de orgullo ser la voz de mi querida Lavalle.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Creo que es una oportunidad muy especial la que se nos da a nosotras como mujeres el demostrar que podemos dejar bien en alto el honor de nuestro departamento, cada reina se instruye lo mejor posible para dar a conocer sus costumbres y tradiciones y fomentar el turismo.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito es el polideportivo de Lavalle, ahí pasé mis mayores momentos de alegría y frustración (necesaria para aprender y seguir), junto a mi equipo de vóley. El deporte me apasiona.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Cuando nació mi hermanito: cambió mi vida, deje de ser hija única después de doce años. Además, yo siempre quise un hermanito o hermanita.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Si bien cuando era chica no me encontraba muy interesada por Vendimia, si recuerdo el discurso de la reina distrital del Carmen del año 2023, que contaba cómo era la experiencia y pedía a todos los oyentes que empatizaran con la reina, ya que no es fácil pararse a hablar en frente de tantas personas que tienen las esperanzas muy elevadas. Hoy hablando desde este lugar, encuentro mucha verdad y contención en sus palabras, tanto yo como todas las reinas necesitamos de la empatía y el cariño de la gente para poder seguir.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Desde el inicio mi reinado fue y será siempre dedicado a mi querida abuela.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Con lo que he llegado a conocer me he dado cuenta de que el mundo de la vitivinicultura es enorme, que hay historias, creencias, tradiciones, emociones, sabores, y tantas otras cosas por descubrir, que me encantaría conocer ampliamente sobre el tema.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Creo que una reina debe de tener muchas herramientas para poder representar de la mejor manera, tanto en historia, cultura, idiomas y demás, por lo que sí, sería ideal tener más capacitaciones.