Los motivos del salvaje paro que forzó la cancelación de más de 300 vuelos

Los sindicatos aeronáuticos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), APA (Asociación del Personal Aeronáutico) y UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) realizan este miércoles un paro de 24 horas en reclamo de un aumento salarial y en rechazo de "la magra propuesta salarial de la Secretaría de Trabajo". La medida afecta a los vuelos de todo el país durante toda la jornada.

Juan Pablo Mazzieri, vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "a partir de las cero horas de hoy está toda la actividad aerocomercial parada en Argentina. Nosotros, el sindicato de pilotos, hemos dictado un paro de 24 horas del cual también participan APA y UPSA".

Mazzieri señaló que "el motivo del paro es un tema puntual y únicamente salarial. Los aeronáuticos en Aerolíneas Argentina tuvimos una recomposición salarial en octubre de 2023 para luego, tanto en noviembre, diciembre y enero, no haber tenido recomposición en meses de altísima inflación. 13%, 25% y 20% respectivamente en cada uno de esos meses. Recién en enero hubo negociaciones en las que el Gobierno nos ofreció, a partir de febrero, un 16% y en la próxima negociación nos ofrece un 12% en marzo, cosa que queda muy por debajo de lo que ha sido la inflación en todo este tiempo".

Respecto al fracaso de la paritaria del sector, comentó que "nosotros anunciamos el paro, la medida de acción directa, hace aproximadamente diez días para tener la suficiente prudencia para poder planificar para que el Gobierno si necesitaba de la conciliación obligatoria o poder trabajar en esto. Ayer fuimos convocados de urgencia a la Secretaría de Trabajo, donde un funcionario de la Jefatura de Gabinete, puntualmente Mauricio Botto, llevó adelante las negociaciones".

"Llegamos a firmar actas que les trababan el conflicto, que permitían seguir negociando, pero hacía que el paro quede suspendido y cuando finalmente hubo que poner la rúbrica final a ese acuerdo se retrotrajo todo, porque del Ministerio de Economía bajaron el pulgar y dijeron que no era viable. Con lo cual fueron cuatro o cinco horas en los que nosotros mostramos plena predisposición al diálogo para poder destrabar este conflicto y, por parte de cuestiones de descoordinación o desinteligencia interna dentro del Gobierno, se retrotrajo todo para atrás y hoy estamos en la situación en la que estamos", agregó.

Además, comentó que "no que no era viable es la firma de lo que habíamos estado trabajando en las actas, en las cuales había cierta recomposición, había algunos puntos que se habían podido rever y que eran suficientes para que nosotros levantásemos el conflicto. Cuando se le presenta eso al Ministerio de Economía dice que no, cuando supuestamente el funcionario que estaba a cargo tenía la autonomía necesaria como para estar negociando. Los secretarios generales estuvieron casi cinco horas dentro de la Secretaría de Trabajo, con lo cual, más allá de la falta de respeto hacia quienes estaban ahí, también es una desautorización y una deslegitimación interna dentro del Gobierno que evidentemente no logran compatibilizar algunas ideas".

El vocero de la APLA sostuvo firmemente que "nosotros como conducción sindical estamos representando a nuestros compañeros que exigen que hagamos esto. Vamos a llevar adelante todas las medidas y las herramientas de las que disponemos para poder tratar de revertirlo, eso sí, siempre con una vocación de diálogo y tratar de contribuir para obstruir lo menos posible".

"Cancelar los vuelos es un costo, pero también está la necesidad de revertir lo que está sucediendo", advirtió Mazzieri. Y afirmó que "no somos ajenos a lo que ha expresado el Gobierno respecto Aerolíneas Argentinas de manera sistemática, pero eso no puede ser el motivo para que venga el achique, o vengan reducciones salariales tremendas, o pidan el despido del 30% de la plantilla como en algún momento lo plantearon. Esto implica dejar aviones en tierra, menos productividad, mayor déficit, entonces tiene que haber una charla un poco más madura a ver qué es lo que se proponen y a partir de eso tratar de interactuar para llevar adelante, no solamente los aeronáuticos, el país necesita tipo de vínculos porque hoy le está pasando a todos los trabajadores lo mismo que nos pasa a nosotros".

Escuchá la nota completa