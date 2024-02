Hagamos una conversación positiva del #SindromeDown

Nuevamente el #SindromeDown fue un tema de conversación por estas horas. Pero una vez más, o una vez menos, no fue por algo “positivo”. De cualquier manera hay que aprovechar estas oportunidades, a pesar de no ser por cosas buenas, para continuar educando.

La utilización política en este caso del #SindromeDown como adjetivo calificativo hacia una persona no hace otra cosa que mostrar todo lo que nos falta como sociedad para ser más inclusivos. Y solo me remito a este síndrome, aunque es plausible a otras discapacidades, porque cada vez que se nombra, sea de buena o mala manera, me veo mencionado.

Mi hijo más chico, Fausti, tiene casi 3 años de edad. Es una PERSONA con una condición distinta a la de los demás. Sólo eso. Es castaño, tiene ojos claros, tiene un hermano más grande, es hincha de Racing y tiene #SindromeDown. Es un sabandija como le decimos jocosamente en casa. Pero no lo hace menos persona. Atacar a su persona, es atacar a su dignidad. Y la de sus familias. Créanme que así lo sentimos.

Todos tenemos una condición. En su caso es resultado de una alteración cromosómica. Pero sólo eso. Cuando se usa el vocablo #mogólico, por ejemplo, no se hace otra cosa que discriminar sólo por tener una condición. Como si tuviéramos la capacidad moral para juzgar a una persona porque es normal, o no. Es más. La utilización de la palabra normal, no es de uso frecuente en mi casa.

Esta columna no pretende ser ni una defensa corporativa, ni un acto de victimización. Solo una reflexión de cómo nos podemos llegar a sentir las personas que compartimos esta comunidad. Y no tengo dudas que si mi hijo pudiera escribir, estaría suscribiendo cada una de estas palabras. De hecho, una de las personas que mejor lo expresa en este momento es Dominique Kantor, la VP del Consejo Asesor de Personas con #SindromeDown de Asdra.

Sería bueno que en lugar de gastar tanto tiempo y energía en pedir explicaciones, o darlas, podamos trabajar en generar mejores políticas públicas para la inclusión y accesibilidad. No saben todo lo que falta. Estamos a horas de celebrar otro Día Internacional de las Personas con #SindromeDown. Precisamente el próximo 21/3 tenemos una nueva oportunidad para convertir a esta conversación, no sólo en #TT, sino en términos positivos. No la desaprovechemos.