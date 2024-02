Florencia, de Rivadavia, con estirpe de Reina

Con 24 años, Florencia Lagos es la encargada de representar a Rivadavia de cara al Acto Central, el próximo 2 de marzo. Estudia la licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, de la que terminó el cursado pero le restan las prácticas y la tesina. Es hermana de Julieta Lagos, quien fue Reina Nacional de la Vendimia en 2018. Juega al vóley y le gusta emprender, pero por su agenda de Vendimia debió suspender las actividades que venía realizando.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Si, siempre he vivido en mi departamento. Rivadavia, me vio nacer y crecer. También me ha contenido en los momentos más importantes de mi vida. Mi familia más cercana también vive acá, tenemos muchos amigos y conocidos por lo que el arraigo es muy grande. Siento un orgullo enorme al haber sido elegida como Reina por el pueblo de Rivadavia. Verdaderamente, sentí el cariño, el afecto, y la confianza depositada en mí desde el momento que fui coronada como reina de La Central, distrito al cual representé. También es un honor portar los atributos de mi pueblo, ya que hacen alusión a la historia, la tradición y al trabajo de tantos hombres y mujeres que se desempeñan en las fincas y las bodegas de Rivadavia.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

La posición de la Reina de la Vendimia se ha fortalecido aún más. La gente apoya y acompaña a las reinas, entiende que su rol ha evolucionado. Somos embajadoras y representantes de la cultura, la traición y la historia de Mendoza. La Reina tiene un rol protagónico en la representación de los trabajadores vitivinícolas y de los obreros rurales. Principalmente, el rol se fue revalorizado gracias al trabajo incansable de las Comisiones de Reinas y Virreinas de mandato cumplido, tanto Nacionales como departamentales, que trabajaron conjuntamente para lograr que la reina sea reconocida. Sin ir más lejos, fue espléndida la labor realizada por la CoReNaVe frente a la Suprema Corte de Justicia, cuando se pretendió abolir a la figura de las reinas y eliminar los atributos que con tanto amor portamos.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito es el Paseo del Lago y El Embalse El Carrizal de Rivadavia. Son lugares únicos y muy significativos en mi vida. Me encanta el contacto con la naturaleza y en El Carrizal hemos disfrutado grandiosos momentos en familia desde mi niñez.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Hay un momento muy definido en mi vida, que sin lugar a dudas marcó un antes y un después. Si bien desde mis cinco años mi vida iba cambiando a cada momento, porque mi mamá enfermó de cáncer de mama, su fallecimiento con 43 años, a mis 15 años, ha sido la mayor bisagra en mi vida.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Recuerdo muchas reinas de mi infancia e, inclusive, antes de que yo naciera. Porque he podido verlas a través de fotos y videos que los embajadores de vendimia han podido recopilar de tan exitosa manera. Pero sin lugar a dudas recuerdo a mi mamá Carina Tur que fue reina de Santa María de Oro y Virreina de Rivadavia en 1988, y mi hermana Julieta Lagos, que fue Reina de Andrade, Reina de Rivadavia y felizmente Reina Nacional de la Vendimia en 2018.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría a Dios, porque me dio la posibilidad de vivir esta experiencia, a la Virgen, porque siempre me acompaña e, inclusive, como una señal: fui coronada reina de La Central el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María. Obviamente, también a mi familia porque son el pilar que sostiene cada uno de mis pasos, a mis amigos y conocidos que me brindaron su apoyo y contención; a los rivadavienses y mendocinos que me honran con su voto de confianza.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Me gustaría saber un poco más sobre los diferentes procesos de vinificaciones actuales, que son muy innovadores. También conocer un poco más sobre el maridaje entre los vinos, las comidas y los postres. Es algo que llama mi atención

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Desde que asumimos como reinas distritales, recibimos varias capacitaciones. Consideraría muy útil profundizar en ceremonial y protocolo, para que la Reina pueda desempeñarse aún mejor cada año.