Es mendocina y su obra fue premiada internacionalmente entre 47 autoras en el mundo

Gladys Silione es una cantante, actriz, dramaturga, docente y productora mendocina que ganó el premio que otorga el prestigioso “Water People Theatre”. Su trabajo fue seleccionado entre 47 autoras del mundo. “No hay mañana” es la obra teatral que escribió en 2021 y acaba de ser galardonada por su dramaturgia. La obra de Silione quedó entre las 5 elegidas que formarán parte de un ciclo que se ofrecerá el 27 de marzo de 2024 en el Día Mundial del Teatro en el Instituto Cervantes de Chicago.

MDZ Radio 105.5 FM recibió en sus estudios a la artista mendocina para conocer más acerca de su pasión y los detalles de la distinción. Gladys explicó en qué consiste su obra premiada “No hay mañana”: "Son dos personajes, Fabián y Virginia, son una pareja aparentemente normal. Trabajan juntos en un estudio de abogados, ella va creciendo en esa empresa, va generando éxitos y él está un poquito estancado y, a partir de ahí, empiezan a surgir algunas rispideces. El objetivo es hablar un poco sobre esta idea de que la violencia de género tiene estereotipos, el violento es el tipo que anda pegando por la calle y la víctima es la señora sumisa que está dentro de la casa. En general, también tiende a mal creerse o a mal pensarse que la violencia de género es más de gente de determinada clase social, y la obra viene a decirnos que es algo transversal a todo, todos podrían sufrirlo".

"El título es un poco engañoso porque suena desesperanzador, pero es todo lo contrario, porque lo que viene a decir es que no hay mañana para generar ese 'alto ahí' y ese 'basta'. Al final de la obra se devela como la suerte de subtítulo que siempre es 'no hay mañana, es hoy', es hoy que podes decidir, es hoy que te podés ir, es hoy que podés abandonar esa vinculación", advirtió.

Además aseguró que "la obra dura 50 minutos, pero va y viene en el tiempo con la idea de mantener atento al público".

La violencia de género interpela mucho a la población de Argentina debido a su continúo crecimiento. Silione se sinceró y sostuvo que "hay mucho de la experiencia propia en la obra. Lo que trato de representar es un poco la semilla del vínculo que se torna no solo violento violencia, sino que la violencia puede llegar a lugares realmente insospechados o, hoy por hoy, sospechados. Con esto me di cuenta de que la mayoría de los vínculos que había tenido con mis parejas habían tenido algún índice de violencia, de eso que se dice micromachismo. Me hizo repensar todo lo que pasó".

Y como consecuencia, afirmó que "mi arte llega como herramienta que advierte, denuncia y acompaña".

Por otra parte, la actriz mendocina se refirió a la distinción que obtuvo: "Water People Theatre es una organización radicada en Estados Unidos y lo que hace es rescatar o de alguna manera darles visibilización a obras, particularmente de dramaturgos y dramaturgas de habla hispana. En este caso en particular, lo que buscaban eran obras relacionadas a los derechos humanos. El certamen era Mujeres Creando, e invitaba a mujeres dramaturgas que tuvieran obras escritas en habla hispana relacionadas con temática de derechos humanos. En el caso de ganar, no se iba a cambiar el idioma original. Eso me parece hermoso porque se preserva el idioma".

Tras obtener el premio, Gladys Silione comunicó que "tenemos garantizada una función el 16 de marzo en la Provincia de Mendoza, va a ser de manera gratuita para todo aquel que quiera disfrutarla y verla en el Teatro Plaza de Colón. Me pone muy feliz porque es un teatro muy querido, va a tener un montón de capacidad así que va a poder ir cualquier persona".

