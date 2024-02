De qué lugares son los casos de dengue confirmados en Mendoza

Casi dos meses pasaron desde que el Ministerio de Salud de la Nación declarara el estado de alerta en todo el país por el brote de dengue y los primeros casos autóctonos en la región del Noroeste argentino. El aumento de casos relacionado a "las altas temperaturas y lluvias abundantes", continúa porque aún hay "condiciones ambientales favorables para la proliferación de mosquitos". Cómo está la situación en la provincia de Mendoza.

Este martes, el Gobierno de Mendoza confirmó a MDZ que la provincia tiene 34 casos confirmados de dengue sobre un total de 127 sospechosos desde el mes de agosto del 2023 al último fin de semana de febrero del 2024. De los confirmados, solo 3 son autóctonos y el resto son originarios de otras provincias e incluso, otros países.

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de la provincia, explicó que desde el gobierno están trabajando conjuntamente con el departamento de Zoonosis, el departamento de epidemiología y los departamentos municipales en la detección de casos. “Tenemos en lo que va de la temporada, que es desde agosto del año pasado hasta la semana ocho, que es este fin de semana, 127 casos sospechosos, de los cuales 34 se confirmaron y de los cuales hay tres casos autóctonos. Los departamentos de los casos autóctonos son Capital, Godoy Cruz y Guaymallén”, afirmó la funcionaria.

Los casos autóctonos ya fueron dados de alta. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Junto con cada equipo territorial se abordan los casos sospechosos para poder enviar nuevas infecciones. “Al paciente con la infección se lo aísla entomológicamente, es decir, evitamos que el paciente sea picado por los mosquitos. Porque dentro de un periodo que es entre cinco días a siete días, el paciente tiene virus en la sangre y si es picado por mosquitos que están libres de infección, esos mosquitos aedes se pueden hacer infectantes y picar a otra persona y transmitir la enfermedad”, indicó la titular de Epidemiología.

Pero el proceso no concluye aislando al paciente, ya que es importante detectar si en la zona hay otros casos y erradicar las fuentes de proliferación del mosquito. En ese sentido, la especialista detalló que luego “se hace un trabajo abordando la manzana donde vive el paciente y ocho manzanas alrededor -que es la distancia en que vuela un mosquito aedes aproximadamente- buscando casos febriles que pudieran corresponder a casos de dengue y buscando ayudar a los vecinos en descacharrar y eliminar recipientes inservibles, todos aquellos recipientes en donde se pueda juntar agua y buscando si hay mosquitos, huevos del mosquito o larvas del mosquito aedes para eliminarlos”.

Infografías MDZ.

Con respecto a los casos autóctonos, “todos han sido casos leves y no han requerido internación y la ya están de alta”, aseguró Falaschi para llevar tranquilidad a los ciudadanos. Asimismo, precisó que la mayoría de los casos son leves y se atienden de forma ambulatoria. “Hay un porcentaje menor de casos que puede complicarse. El sistema de salud tiene que tratar de detectar esos pacientes que son de riesgo, que son los más pequeños o los más ancianos, las embarazadas y algunos que tengan signos o síntomas de gravedad, como es el dolor abdominal y sangrado. En esos pacientes que pueden complicarse hay que tener un seguimiento más intenso”, señaló.

Por último, en relación a las recomendaciones, la directora de Epidemiología manifestó que “las personas no deben automedicarse, no se debe dar aspirina porque podría aumentar la posibilidad de tener hemorragias y hay que controlar la hidratación de los pacientes. Entonces, la recomendación para la población es, ante síntomas compatibles, consultar con el médico, no automedicarse, y el médico es el que le va a indicar qué tiene que hacer”.