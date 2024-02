"Carnicería" vegana: el novedoso local que se volvió viral en las redes

Cuatro amigos se unieron para crear Carnes Plant Based, un novedoso local ubicado en el límite de los barrios porteños de Palermo y Villa Crespo. Allí ofrecen chorizos, fiambres, milanesas y hasta cortes para asar a la parrilla. La originalidad de la propuesta, radica en que todo lo que se ofrece en el lugar no es de origen animal, pero tiene sabor a carne, aseguran.

Pasaron tan solo tres días desde su inauguración y el negocio se volvió viral en la red social X. Como sucede desde hace años, cada paso que da la comunidad vegana en el país, genera reacciones negativas y, muchas veces, violentas. Javier (se omite su apellido), uno de los cuatro emprendedores que crearon Carnes Plant Based, habló con MDZ sobre la notoriedad que tomó la apertura del local. "Antes de lanzarlo sabíamos que iba a ser novedoso, más allá de que en otras partes del mundo existen formatos similares, en la región es algo bastante nuevo, Ya habíamos tenido repercusiones importantes a través de influencers especializados en alimentación vegana", afirma.

El frente del local

Foto: Carnes Plant Based

En argentina se discute sobre todo. Fútbol, religión, política y ahora ¡veganismo! es que desde que esa filosofía de vida y conducta alimenticia comenzó a tomar fuerza en la región, sobre todo a través de las nuevas generaciones, el hateo en las redes sociales se volvió insoportable. Sobre los mensajes de rechazo que recibieron en las últimas horas, el emprendedor opina: "la primera publicación que hicimos cuando inauguramos nos afectó profundamente. No comprendíamos en qué puede afectarle a la gente que alguien inicie una empresa, un negocio, un local de producción de alimentos que realmente no le quita el trabajo a nadie. Al contrario, le damos trabajo a la gente. Cada uno elige qué comer, nosotros no obligamos a nadie. Cuando uno se pone a analizar, se da cuenta que es algo que ocurre fuera de lo que hagamos nosotros. No importa qué tipo de publicación aparezca, de qué área aparezca, si es sobre la alimentación, la ropa, moda o cualquier cosa. En la mayoría de los casos hay una libertad plena para agredir de forma gratuita".

Cómo surgió la idea

Carnes Plant Based planea expandirse. En los próximos días, al local ubicado en CABA se sumará otro en la zona oeste de Buenos Aires. Básicamente, la idea surgió de la propia experiencia del grupo de cuatro amigos que se embarcó en la aventura de abrir un local gastronómico. "La idea tuvo que ver más con lo personal. Desde el momento en el que dejamos de comer carne, buscamos conseguir con facilidad o, por lo menos, sin tanta dificultad, algunos alimentos que se acercaran a ese sabor. En muchos casos, dejás de comer carne por un tema ideológico o de conciencia, pero te sigue gustando el sabor y la textura de los platos que para nosotros son tradicionales, al menos en nuestro país", explica Javier.

Y agregó: "Mientras comenzamos a meternos en el tema, consideramos que faltaba un local, un comercio, en el que se pudiera hacer las compras cotidianas sin necesidad de tener que estoquearte o sobre estoquearte".

Qué productos ofrecen y qué buscan los consumidores

Cada emprendimiento que nace en nuestro país busca diferenciarse de la competencia o resaltar su marca personal. La "carnicería" vegana no es la excepción. Sus dueños destacan la calidad de los fiambres fraccionados, quesos, chorizos y milanesas. "La gente que prueba las milanesas siente que vuelve a un clásico que tal vez extraña", dice Javier.

A su vez, la propuesta busca desmitificar la sentencia sobre el costo de acceder a una alimentación vegana. "Es absolutamente un hito pensar que ser vegetariano o vegano es costoso. Tenés alternativas más caras y alternativas muy económicas, mucho más baratas que la carne de origen animal y que cubren todos los nutrientes que requiere el cuerpo", señala Javier.

En cuanto al rango de precios, algunos productos parten desde un precio base de 4 mil pesos, mientras que otros alimentos de la línea premium, tiene un costo mayor. Puntualmente, se trata de una línea de fiambres que son producidos exclusivamente para el nuevo local.

Otro de los productos que ofrece el negocio

Foto: Carnes Plant Based

Según explican desde Carnes Plant Based, el establecimiento recibe distintos tipos de público. "Incluso nos sorprendió a nosotros mismos o tal vez sea desconocimiento o prejuicio. Llega gente de cierto rango de edad sobre la que pensamos que la propuesta no les atraería. Sin embargo, tenemos clientes de la tercera edad que se acerca para comprar el almuerzo para compartir una comida con sus nietos o nietas".

Y cierra: "también hay gente que busca información. Hoy, por ejemplo, llegó una persona que dejó de comer carne hace tres semanas. Esas cosas pasan continuamente. Recibimos a todas las personas que quieran conocer, probar y consultarnos si es necesario. Recibimos muchas muestras de cariño, de sorpresa o agrado. Independientemente de lo que digan las redes, la gente que llega a nuestro local nos entrega afecto".