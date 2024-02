Un grupo de padres organizó una campaña para denunciar cuando no hay clases

Desde la Red de Familias y Padres Organizados lanzaron una campaña para que los padres puedan denunciar que sus hijos perdieron días de clase. En un video en redes sociales explicaron: “Sin clases no hay educación. Si es así, no te olvides de entrar a nuestro sitio web https://www.padresorganizados.ar y reportar los días sin clases”. La campaña aparece en medio de la disputa por si la educación se declara como servicio esencial o no, con el Gobierno y el sindicalismo enfrentados y con una negociación paritaria en el medio.

En sintonía con esta postura, los voceros de Padres Organizados de distintas jurisdicciones se reunieron con Carlos Torrendell, secretario Nacional de Educación, para marcar sus demandas y establecer caminos a seguir en materia educativa. Desde la red de familias y padres destacaron su pedido de declarar la educación como servicio esencial, en línea con el Gobierno y en contra de la posición de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera)

El conflicto entre docentes y Estado Nacional es uno de los principales en el inicio del año, con dirigentes tomando partido por distintos bandos en la negociación y con la permanente amenaza de un paro docente. Desde la Red de Familias y Padres Organizados remarcaron, en una reunión con el secretario nacional Carlos Torrendell, la importancia de declaración de la educación cómo servicio esencial, pero buscan saber más sobre cual sería el alcance y la implementación de esto, frente a los paros que pudieran suceder.

Además, preguntaron al funcionario cuales serían los pasos a seguir en lo que respecta al plan de alfabetización, cómo se llevarán a cabo la evaluación y monitoreo de las políticas del Gobierno, cómo así también la medición del impacto que puedan tener. Al mismo tiempo reclamaron por la posibilidad de acceder a transmisiones por streaming de las reuniones del Consejo Federal de Educación, con el fin de afianzar la influencia de la sociedad civil en la toma de decisiones.

En el comunicado difundido por Padres Organizados se destacó que Torrendell fue "muy receptivo con lo expuesto y enfatizó el propósito de llevar adelante una política educativa federal y más participativa, con la intervención de la sociedad civil en órganos consultivos vinculantes". También, el propio secretario apoyó la idea de "formalizar canales de comunicación y participación a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones".

Sobre lo que respecta a los planes del Gobierno en materia de educación, el secretario Torrendell se comprometió con una implementación eficiente del Sistema Integral de información Digital Educativa para fin de año y con la presentación de un plan de alfabetización para fines del primer semestre.

Mirá el video de la campaña de Padres Organizados

En medio de la fuerte crisis económica, los recursos son parte clave de las conversaciones entre el Gobierno y las entidades de las sociedad civil. En este tema, indicaron en el comunicado que "el objetivo es destinar una mayor proporción a la evaluación con enfoque en la mejora educativa y al monitoreo y rendición de cuentas de los programas financiados por la Secretaría" y que "es objetivo de esta gestión fortalecer la investigación que permita orientar la toma de decisiones".