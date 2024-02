Julieta, de Luján de Cuyo, diseñadora solidaria

Julieta Bosquet tiene 20 años y es la mujer elegida por Luján de Cuyo como su soberana vendimial 2024. Está en 2° año de la carrera de Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios, y en este momento hace ‘tote bag’ con diseños exclusivos. Reconoce que su vida dio un giro desde que comenzó a vivir esta experiencia, aprovechando la oportunidad para cumplir su proyecto destinado a crear rendas adecuadas para los cosechadores.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Siempre viví en Luján de Cuyo. Es un honor y un orgullo representar a mi lugar de origen, ya que siento una profunda conexión con esta comunidad y su gente.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Es una oportunidad para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, destacando su papel en la industria vitivinícola y defendiendo la equidad en la sociedad. Es crucial reconocer y celebrar el liderazgo femenino y trabajar hacia un futuro más inclusivo y justo para todos.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito es el dique Potrerillos, porque me genera una sensación de tranquilidad. Es un espacio donde puedo ir tanto en familia como con amigos, y disfrutar de momentos de relajación y descanso. La vista del dique y las montañas que lo rodean es espectacular, y el ambiente natural contribuye a crear un ambiente relajado y pacífico. Me encanta poder realizar actividades al aire libre como caminatas, picnics y paseos en kayak. Es un lugar que me recarga de energía y al que siempre disfruto regresar.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Fue cuando tomé la decisión de presentarme como reina. Mi vida, mis responsabilidades y mis prioridades dieron un giro total.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Si, mi prima, Paola Callejón, fue reina de Luján de Cuyo en 2010, con lo cual empecé a conocer Vendimia con tan solo 6 años. Otra reina que recuerdo mucho es Giuliana Lucoski, Reina Nacional en 2016.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría a todo el pueblo lujanino que me apoya y me da todo su amor desde el primer momento que me nombraron reina. Y en especial a mi familia que me alienta y me acompaña en todo este trayecto.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Si, me estoy capacitando para abordar mi proyecto “Sol y Vendimia” que está destinado a todos los trabajadores vitivinícolas, para poder realizar prendas adecuadas y funcionales para realizar el arduo trabajo de cosecha.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Sí, considero que es útil tener capacitaciones de oratoria, expresión corporal y lengua de señas, ya que es fundamental para la inclusión, para que nuestro mensaje llegue de una forma concisa y adecuada a todas las personas.