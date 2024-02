Dalila Tahan, la elegida para vestir a las reinas de cara al Acto Central

La diseñadora mendocina Dalila Tahan fue nuevamente la ganadora de la licitación para vestir a las 18 candidatas a soberana nacional, y a la Reina y Virreina 2023, de cara al Acto Central. Teniendo en cuenta la semana vendimial, también se encargará de los vestidos de otros eventos que se realicen en la previa.

“Trabajo para ganar”, reconoce con orgullo, mientras sube y baja escaleras de su atelier y da directivas a su equipo, que la sigue en todo. Es la edición número 23 de la Fiesta Nacional de la Vendimia en la que resulta ganadora de la licitación para vestir a las soberanas.

Por eso, asegura que nada es casual y que la hace muy feliz sentirse “La Elegida” entre tantas propuestas. El compromiso con el objetivo es total, no sólo con Vendimia, si no con la profesión: “Atendemos a cada persona como si fuese la primera que nos visita”, comparte.

La diseñadora mendocina Dalila Tahan fue nuevamente la ganadora de la licitación para vestir a las 18 candidatas. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Tan así es que, durante la primera semana de enero, estando de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, se encontró con la tela que consideró perfecta para vestir a las candidatas, el próximo 2 de marzo. “La vi y me dije ‘con esta tela gano Vendimia’. Me pegó en el corazón y la compré, aunque no tenía seguridad de ganar”, comparte con gran pasión.

Es más, desde el año pasado estaba expectante de saber el nombre de la fiesta y así inspirarse: “Apenas sube que era ‘Coronados de historia y futuro’, pensé en el dorado de las coronas y que ése iba a ser el color.

Ya se trabaja pensando en el Acto Central. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Además, las bandas irán en el mismo tono, “y los zapatos, ¡también!, todo dorado: corona, vestido, banda, zapato”, remarca con entusiasmo Dalila.

Va a utilizar 2 metros y medio por vestido, de la funda de arriba para el tul, “cortados en línea para respetar el dibujo de la guarda, pero asirenados”, precisa. Además, la funda es con spandex en canelón de metal color champagne.

El género elegido tiene un glitter sublimado que forma “de arabescos en búlgaro, como formando figuras de otras épocas”, se encarga de detallar. Por supuesto, no se puede develar el diseño tal cual, para mantener la sorpresa de cara al Acto Central, pero MDZ alcanzó a tomar una foto de muestra del tul. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Es la primera vez primera vez que hace vestidos de línea, al cuerpo, para las candidatas: “Siempre hago faldas voluptuosas, pero esta vez, no”, reconoce.

Una carrera contra el tiempo

Se viven jornadas de gran agitación en el atelier, donde Dalita trabaja en conjunto con Julia, Alejandra y Claudia, responsables también de llegar con todo a tiempo. Lleva más de 40 años ejerciendo y, comparte, “me hace sentir viva”.

Son 48 los vestidos que debe realizar, incluyendo también 20 negros para las actividades diarias (que ya están usando), y los que lucirán Ana Laura Verde y Gemina Navarro, Reina y Virreina Nacional salientes, en Carrusel y Acto Central.

Para el Frank Romero Day la primera eligió un diseño en azul oscuro, mientras que la segunda prefirió el color amarillo. Y, de cara al desfile de la mañana, magenta y lila, respectivamente. Se deben realizar unos 48 vestidos para este sábado. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Dalila atiende a algunas clientas, mientras pide los maniquíes con los vestidos, que ella mis acomoda para las fotos, cuidando de no mostrarlos del todo: “Me van a matar las chicas”, desliza con picardía.

Asimismo, la diseñadora agrega que ganó “la licitación completa para la Reina de Capital: uno para el Desayuno Real, otro para Vía Blanca, un tercero para Carrusel y otro protocolar”.

Completamente conectada a Vendimia y las tradiciones locales, Dalila pide “que no nos olvidemos que Mendoza es cosecha, trabajo, turismo. No podemos dejar que se caiga esto que genera alegría, euforia, canto y baile”.

Para cerrar, reflexiona: “El pueblo elije que exista la Fiesta, los políticos no pueden ni siquiera considerar que no se haga”.