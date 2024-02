Contrató el servicio satelital de Elon Musk y contó cuánto sale y cómo funciona

El Gobierno nacional habilitó este lunes con una resolución que publicó en el Boletín Oficial, la instalación de empresas de internet satelital en el país como es el caso de Starlink, la compañía del norteamericano Elon Musk, titular de la red social "X", a quien el Presidente Javier Milei mencionó en el DNU 70/2023, donde abría la puerta para que el mediático empresario pudiera hacer pie en el país.

Con un precio de U$S 9, la empresa de internet satelital ya dio aviso que los argentinos pueden anotarse en una lista de espera para la reserva del Kit de instalación (antena y módem) para adquirirlo a partir del segundo trimestre de 2024. "Haga el pedido ahora para reservar. Starlink se centrará en proveer servicio en su área a partir del segundo trimestre de 2024. La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura", sostiene en su página de internet.

Sin embargo, Argentina tiene al menos un emprendedor que ya cuenta con el servicio y que relató cómo lo adquirió, cómo funciona y cuánto pagará por mes para poder contar con Starlink en plenas sierras cordobesas.

Se trata de Lucas Emma, quien junto a su novia trabajan en forma remota en una vivienda ubicada cerca de la localidad de El Durazno de Yacanto: en el medio de la nada.

Según relató Emma en sus redes sociales, el kit de instalación lo adquirió en Chile, durante un viaje relámpago que hizo a país vecino un fin de semana, y la empresa remitió la antena y módem a la casa de una amiga en Santiago, cuatro días después.

Mirá cómo configuró el servicio de internet satelital Lucas Emma:

Él mismo lo buscó e instaló en su vivienda, mostrando que las instrucciones solo cuentan con tres pasos y mostrando dónde colocó la antena y cómo funciona, aclarando que a su casa ni siquiera llega la red de tendido eléctrico y que de otra forma le hubiera sido imposible tener internet y mudarse a las sierras cumpliendo con su trabajo.

El emprendedor relató en la red social "X" que, durante el proceso de la instalación de la antena, "te hacen escanear el cielo para ver posibles obstrucciones… ¡Todo bien hacen!", expresó entusiasmado. Y contó que el servicio le sale 59 dólares por mes y que en la zona en la que vive, ningún servicio le garantizaba contar con 10 megas de velocidad, pero que con Starlink logró medir entre 100 y 220 megas de bajada.

Esta es la velocidad de internet con la que cuenta Lucas Emma con el servicio de Starlink. Foto: X @Lucasemma

Cabe destacar que Lucas Emma, es actualmente asesor estratégico de AppSorteos, y contrató el servicio desde Chile con el plan itinerante para que funcione en Argentina.

El servicio lo paga en pesos chilenos, al igual que el equipo, que en dólares tienen un costo equivalente a US$ 450. En tanto, la tarifa mensual es elevada, según reconoció, de US$ 59, pero que puede pagar con cualquier tarjeta de crédito internacional.

Según se informó, la instalación fue sencilla: descargó la aplicación Starlink, utilizó la la herramienta ‘buscar obstrucciones’ para encontrar una ubicación de instalación que brinde la mejor señal (escaneo del cielo), instaló la antena Starlink en el teco de su casa y lo conectó a la red de corriente que cuenta. Desde la empresa, informaron que como requisita es necesario contar con una vista despejada del cielo no tener interrupciones en la conexión.

En diálogo con la emisora radial Cadena 3, Emma explicó: "Hasta ahora lo he probado muy poquito. Lo tengo hace menos de un mes. Pero la verdad que hasta ahora es un cambio de vida, realmente", aseguró y contó que no le quedó otra que contar con internet satelital por la zona donde reside.

Mirá el video que subió Lucas Emma con la antena ya instalada en su techo:

"Yo volví a Córdoba Capital en el 2019, y en el 2021, nos compramos con mi novia un campito en las sierras de Córdoba, en el medio de la nada, cerca de El Durazno del Yacanto. Ahí construimos una casa, y lo que hacíamos era ir y volver a Córdoba Capital porque no teníamos un buen servicio de internet para trabajar. Empezamos a buscar soluciones porque tanto mi novia como yo trabajamos de forma remota y el servicio en las sierras era realmente muy malo y limitado", explicó Emma.

Como Starlink había llegado a Latinoamérica y se esperaba su arribo a Argentina, se anotaron en una lista de espera para que te avisen cuando fuesen habilitados en el país.

"Nos anotamos como hace 3 años, y no llegaba, no llegaba. Hasta que encontramos la forma de traerlo desde Chile. Eso hicimos el mes pasado: nos fuimos de Chile, compramos la antena, volvimos, la instalamos, y por fin pudimos tener un Internet de alta velocidad en el medio de nada: No tenemos ni luz eléctrica pero sí tenemos Internet", aseguró.

Emma precisó que la instalación es muy simple. "Tenés que comprar una antena y el router, que es similar a la que tiene cualquier casa. La antena tiene unos 40 centímetros por 30 centímetros más o menos, es bastante pequeña. Vos la comprás por Internet, te lo mandan a tu casa. A nosotros no llegó a la casa de una amiga en Santiago en 4 días, la fuimos a buscar, y lo instalé yo mismo en el techo. Tiene que ser algún lugar que tenga buena visibilidad con el cielo, y lo instalás en 5 minutos sin necesidad de tener conocimientos técnicos, ni mucho menos de satélite. Lo enchufás, le das una buena visibilidad al cielo, y en 5 o 10 minutos ya estás conectado a Internet", aseguró.