Por qué desde abril podrían subir fuerte los precios de los inmuebles

En los últimos meses, el mercado inmobiliario está mostrando otra realidad, después de un período negativo tanto en materia de alquileres como de compra-venta. La asunción del nuevo gobierno generó, rápidamente, un cambio de expectativa.

La primera señal fue la derogación de la polémica ley que regulaba la actividad locataria. La medida provocó que creciera el número de unidades en oferta y comenzaran a bajar los precios para los nuevos inquilinos.

Este giro impactó de forma positivo en el segmento de compra-venta, ya que muchos inmuebles que estaban publicados buscando un comprador fueron sacados de la oferta.

Paralelamente, el nuevo escenario cambiario, con la estabilidad del dólar, abre una ventana de optimismo. Con el achicamiento de la brecha cambiaria, la posibilidad del levantamiento del cepo y el plan de dolarización que sigue en pie, la expectativa es que se consolide la tendencia de mayor demanda inmobiliaria y de suba de precios.

Así lo explicó a MDZ el director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, y ex presidente de la entidad.

"El mercado ya se consolidó, frenó la caída en noviembre y diciembre. Hay zonas, como el norte del gran Buenos Aires, que los precios han aumentado alrededor de 20%. En algunas ciudades del interior, la suba es mayor."

El directivo detalló que en la Capital Federal, por el momento, hay una tendencia muy leve de suba de precios: "Suponemos que una vez que se definan algunas medidas y se esclarezca el rumbo económico va a haber un incremento que no va a tener freno y va a ser muy importante, como sucedió en otros sectores, por ejemplo, el automotor o como viene pasando a nivel internacional donde subieron fuerte los precios de los inmuebles."

Por otro lado, señaló que "el mercado argentino está relegado, está muy barato y va a haber mucha inversión, tanto de capitales internos como del exterior."

"Con el cambio de la ley de alquileres están saliendo unidades de la venta para volcarse a la locación y eso va a consolidar la suba de precios. Para fin de marzo y comienzos de abril empieza la presión de compra real y entonces los valores van a cambiar porque va a empezar faltar mercadería", pronosticó

"En un futuro no inmediato va a haber un problema de oferta y no de demanda. Hasta ahora veníamos con un excesivo nivel de oferta y baja demanda, pero si se consolidan las medidas económicas, va a equilibrarse primero y luego invertirse. La rentabilidad está siendo buena y los vendedores no están dispuestos a vender a los precios actuales", aseguró.