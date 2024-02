Esther Sanchez explicó el duro panorama de la UNCuyo ante los recortes

Ante la difícil situación que atraviesan las universidades nacionales, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez habló en el estudio de MDZ Radio 105.5 y aseguró que es clave “visibilizar qué es lo que está sucediendo en la universidad, porque es importante que la sociedad lo sepa”.

Lo que va del 2024 se caracteriza por la falta de fondos y subsidios que afectan a la administración de las instituciones. En este marco, la UNCuyo atraviesa una compleja situación. Al respecto, la rectora, Esther Sanchez, enfatizó en que “no hablamos de números, sino hablamos de las personas que están involucradas en toda una institución que tiene 50.000 estudiantes, y un fuerte impacto en toda la sociedad. No sólo aquí en Mendoza, sino que tenemos otros campus como es el campus de San Rafael, o el campus Bariloche donde está el Instituto Balseiro”.

La partida presupuestaria del 2024 para gastos es la misma que la del 2023. “Todos sabemos que no nos va a alcanzar porque tenemos, por lo menos, un 250% de inflación interanual”, dijo la rectora y agregó: “Esto es un presupuesto reconducido con el agravante de que en la Universidad no recibimos todo el presupuesto en su conjunto a comienzos del año, sino que vamos recibiendo las partidas mes a mes. En nuestro caso en particular, el 90% del presupuesto es para salarios y el 10% son fondos para el funcionamiento de la Universidad”.

En cuanto a los servicios básicos, como la energía, donde vemos incrementos considerables aseguró que “estamos tomando las medidas para asegurarnos que esos servicios básicos estén cubiertos, porque nuestra prioridad es que los estudiantes puedan realizar su proceso formativo. El proceso académico, el desarrollo académico de los estudiantes es lo que nosotros garantizamos.

Con respecto al conjunto de la comunidad universitaria, Sanchez fue contundente al explicar que entiende la situación en la que, a partir de una convocatoria a paritaria a nivel nacional, “lo que se ha ofrecido ha sido un 6% de incremento. A todas luces es insuficiente para recomponer la situación salarial de nuestros docentes. Vamos a tener que ser sumamente creativos, pero con el compromiso de que nuestros estudiantes reciban su formación”. Y agregó: “Los mismos gremios, tanto docentes como no docentes, tienen una intención de acompañar en este proceso. No sabemos qué va a pasar, pero sí entiendo que se trata de trabajar con diálogo permanente y ver cómo vamos resolviendo esta situación”.

Todo parece indicar que el ajuste en la UNCuyo generará coletazos por todas partes, empezando por las obras. La rectora dijo al respecto que manejan fondos para obras estrictamente necesarias. “No estamos pensando en construir edificios. De hecho teníamos dos edificios con posibilidad de llamar a licitación con el proceso finalizado en el Ministerio de Obras de la Nación y eso quedó frenado allí”. Sin embargo, aseguró que “todo lo que tenga que ver con el bienestar, sobre todo en nuestros estudiantes, tiene prioridad. El acompañamiento de los estudiantes es fundamental. No solo con becas, sino en todo lo que tiene que ver con lo que se ha transitado en el último tiempo. Me estoy refiriendo a la salud mental. Los estudiantes, los docentes y los no docentes, necesitan acompañamiento”, contó, y agregó que, si bien el ajuste es inminente, “lo que no queremos es resignar proyectos en la medida en que sea posible continuarlo. En este sentido tenemos acceso a fondos de organismos a nivel internacional, sobre todo en investigación. Allí acudiremos para seguir nuestro ritmo”.

La UNCuyo tiene prestigio internacional y es un órgano de consulta permanente las cuales se pagan e ingresan fondos. Al respecto Sánchez aseguró que “es parte de lo que estamos pensando como solución. Cuando recién habíamos asumido como gestión, empezó el proyecto de trabajar con un organismo que nos permitiese recibir donaciones de de gente que quisiera hacerlas con algún fin específico, como puede ser algún proyecto científico, pero también con otros fines como puede ser otorgar becas especiales a estudiantes. Probablemente esta puede ser también una solución. No nos va a resolver el tema ya que no es fácil resolver el tema de 50.000 estudiantes, pero todo aporta”.

En cuanto al vínculo con Nación, explicó que “lo que hemos reclamado como rectoras y rectores al ministerio es el diálogo. Actualmente no hay un Ministerio de Educación de la Nación, hay una secretaría. Estamos vinculados con ellos y lo que dicen es que están para acompañar, pero no tienen la decisión de la caja. Quien decide si actualiza los fondos, o no actualiza los fondos no es el secretario sino el ministro de Economía”.

La rectora fue contundente en cuanto a la importancia de la Universidad es la que aporta soluciones a la sociedad. "Quizás porque a nosotros nos faltó decir: ‘la Universidad estuvo presente acá; esto es el aporte que hace la Universidad’ y esto es lo que nos hemos propuesto, que la sociedad conozca cuáles son los aportes que hace la universidad a la sociedad y ni hablar del aporte desde lo cultural. Nuestros organismos artísticos son reconocidos a nivel internacional. La vinculación que tiene la sociedad con el medio, los aportes científico-tecnológicos, también hay que ponerlo en valor. Todo eso lo hacemos con los fondos que nos envían. O sea, somos magos”.

Escuchá la entrevista completa