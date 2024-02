Agostina, de Santa Rosa, mamá y enfermera

Con 23 años, Agostina González es la mujer elegida este año para representar a Santa Rosa de cara a la elección nacional, el próximo 2 de marzo. Es mamá de un niño de 5 años, Noah, y está muy orgullosa de estar cursando una diplomatura en Enfermería. Se muestra muy cercana a su tierra y a la naturaleza.

- ¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

- Sí, siempre he vivido en San Rosa, y me siento muy orgullosa por la oportunidad que me ha dado el departamento, ya que han confiado y creído en mí para poder representarlos.

- ¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

- Creo que puede verse de diferentes maneras: por un lado, hay muchas personas que dan demasiada importancia en la apariencia física de las mujeres y, para mí o es eso, no es un concurso de belleza. Si no que tiene que considerarse su conocimiento y conexión con la cultura vitivinícola de cada una.

- ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Por qué?

- Mi lugar favorito son las plazas de Santa Rosa, ahí en el distrito de La Dormida donde yo crecí. Y hoy en día lo vivo con mi hijo. Me gusta mucho porque todavía está esa calidez de la gente, la tranquilidad, donde no hay maldad. A mí me encanta la conexión con la naturaleza así que también me gusta ir a un puesto, con mi familia, donde me siento muy en paz. Esos momentos los disfruto un montón, porque nos reímos, hacemos cabalgatas y siempre estamos e contacto con los animales.

- Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

- Y un momento bisagra en mi vida sería cuando me decidí a estudiar la diplomatura en Enfermería, ya que esta decisión no sólo afecta mi trayectoria educativa, si no también mi desarrollo personal. Porque me aportó nuevas experiencias, conocimientos y habilidades. Estoy muy orgullosa de mí y muy feliz también por eso.

- ¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

- Flor Destéfanis, reina de mandato cumplido de Santa Rosa y ahora amiga e intendenta del departamento.

- En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

- Se lo dedicaría a mi familia, a mi hijo y a mis queridos santarrosinos en forma de agradecimiento por confiar en mí y nunca dejarme sola en este camino de Vendimia.

- ¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

- Definitivamente hay varios, pero me gustaría profundizar el proceso de la vinificación. Yo tengo una comprensión básica de cómo se produce el vino, pero me gustaría aprender cómo la diferencia del clima y el suelo pueden afectar el sabor y la calidad del vino. O cómo las técnicas de fermentación pueden variar entre diferentes tipos de vinos.

- ¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

- Si las personas consumen vino, nuestra industria vitivinícola va a seguir creciendo, es fundamental que nosotras fomentemos el consumo, para atraer también a turistas y poder contarles acerca de lo que es nuestro. Es necesario estar bien preparadas para contarles de nuestro vino, nuestra bebida nacional.