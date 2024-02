Paro docente: cuáles son las provincias en las que peligra el inicio de clases

Tras el congreso desarrollado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se resolvió convocar a un paro nacional el lunes 26, lo que podría afectar el inicio de clases en las 10 provincias que lo tenían estipulado para esa fecha. No obstante, es un misterio saber qué grado de acatamiento tendrá la medida y las esperanzas recaen en la reunión del martes, con el Gobierno, que fijará el salario mínimo docente.

La consigna es exigirle al Estado cumplir con las transferencias del Fondo de Incentivo Docente y de otros fondos para programas educativos nacionales. De este mismo modo, también buscan defender la jubilación nacional docente.

La medida de fuerza, impulsada solo por CTERA, tuvo el rechazo de otros sectores más. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Unión Docentes Argentinos, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Confederación de Educadores Argentinos declinaron su adhesión luego de la convocatoria de Javier Milei para el próximo martes.

¿Las provincias adherirán al paro?

Por el momento, los docentes de todo el país miembros de CTERA adherirán a dicha convocatoria, a pesar de los intentos de sus gobernadores por evitar estos conflictos. Las jurisdicciones que habían planeado el comienzo del ciclo lectivo para el lunes eran: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe. ¿Qué ocurrirá en cada lugar?

Salta

Las clases se verán postergadas en algunos rincones del país, pero no necesariamente por esta paralización convocada por la Confederación. En el caso de Salta, si bien no pararán, sí se acaba de pedir la prórroga del inicio del ciclo lectivo. Los niveles inicial, primario y secundario arrancarán el 4 de marzo, y el superior el 11.

"A los profesores igualmente se nos informó que la semana que viene debemos ir a cumplir horario en jornadas por departamento. Pero los estudiantes no asisten al colegio. Eso acordaron en paritarias la intergremial y el Ministerio de Educación", explicaron a este medio.

Mendoza

Dentro del territorio mendocino, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) confirmó que acompañará al paro nacional que tendrá lugar el próximo lunes, aunque no convocaron de forma oficial a una huelga en la provincia. No obstante, y si bien adhieren a las medidas de fuerza de CTERA, cada docente puede optar por concurrir o no a sus lugares de trabajo.

CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este viernes que todas las escuelas del nivel inicial y primario comenzarán las clases normalmente. El conflicto salarial fue resuelto bajo acuerdo de 17 gremios: en febrero aumentará un 16% el salario neto de maestros y profesiones de jornada completa y sin antigüedad. Además, obtendrán una bonificación de $12.500 los de jornada simple y $25.000 la completa.

El paro de CTERA no tendrá tanto acompañamiento.

“El lunes las puertas de las escuelas van a estar abiertas para recibir a los estudiantes”, aclaró Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno porteño. Y añadió: “Las discusiones salariales deben darse con los chicos en las aulas. No podemos permitir que se vulnere su derecho a la educación en medio de una emergencia educativa. En Argentina 5 de cada 10 chicos de tercer grado no entienden los textos que leen”.

Corrientes

Corrientes es otra provincia donde las clases arrancarán normalmente. La Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia declaró este viernes la Conciliación Obligatoria frente al paro docente convocado. Además, habrá una audiencia de conciliación obligatoria el lunes 4 de marzo, en horas de la mañana.

Córdoba

Lo que ocurrirá en Córdoba es un misterio. Si bien la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) decidió adherirse al paro nacional, también se encuentra analizando la propuesta salarial presentada por el Gobierno liderado por Martín Llaryorda, lo que podría influir en la decisión final dentro de los próximos días u horas.

El Gobierno evaluará el salario mínimo docente el martes 27.

Entre Ríos

La provincia entrerriana se mantiene a la expectativa de qué ocurrirá el lunes. Por lo pronto, desde SADOP no acompañarán el paro a la espera de la reunión con Nación, por lo que sus miembros que trabajan en Entre Ríos garantizaron el inicio de clases.

Santa Fe

Este viernes, tras la Asamblea Provincial de la que participaron representantes de las 19 Delegaciones Departamentales de AMSAFE, se determinó que habrá un paro de 48 horas, el cual comenzará el lunes próximo. Las clases no iniciarán debido a que los gremios no aceptaron la propuesta salarial.

Formosa

Por el momento, parece que las clases en Formosa comenzarán de forma normal. El gobernador, Gildo Insfrán, anunció que a partir del martes 27 darán inicio al cronograma de pago de haberes del personal pasivo y activos de la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de febrero, los que incluyen un aumento salarial del 25% y la vigencia del salario mínimo de bolsillo garantizado de $280.000.

"Ante la decisión unilateral y arbitraria del gobierno nacional de eliminar las transferencias a las provincias correspondientes al FONID, Conectividad y Mayor Extensión Horaria, decidimos afrontar excepcionalmente el pago de estos rubros con fondos del Tesoro Provincial para este período", redactó el mandatario a través de su cuenta de X.

San Luis

Los alumnos de San Luis asistirán a las aulas el próximo lunes. El ministerio de Educación local publicó el relevamiento del estado de las escuelas para el primer día de gestión; el 10% de los edificios necesitaban arreglos urgentes, los cuales fueron realizados "para el 26 de febrero". El informe fue publicado este viernes, sin ninguna otra noticia, dando por sentado que la jornada escolar se llevará adelante con normalidad.

Jujuy

Por su parte, en lo que respecta a Jujuy, el Gobierno provincial, a través de Ministerio de Educación, decidió postergar el inicio del Ciclo Lectivo 2024 para el próximo lunes 4. Aguardarán a que se desarrolle la reunión del martes, a fin de constatar qué ocurrirá con el envío de fondos de Incentivo Docente y otros programas nacionales, detalles que no necesariamente se tratarán en la convocatoria que definirá el salario mínimo del sector.