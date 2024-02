Karen, de Godoy Cruz, la reina que tuvo un gran aprendizaje al fallecer su abuelo

Karen Rubino, de Godoy Cruz, fue la primera Reina Departamental 2024 en ser elegida, a mediados de diciembre del año pasado. Está por empezar a cursar el 3° año en la carrera de Escribanía y destaca la importancia de la figura de su abuelo en su vida. Además, espera aprender más sobre varietales locales a partir de esta experiencia.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Sí, siempre viví en Godoy Cruz, en el distrito Trapiche. Siento una alegría inmensa, es un orgullo representar a mi familia y a mis vecinos; significa recordar mi infancia, los recuerdos bonitos e imborrables que he compartido con mi abuelo ya fallecido.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

La Reina de la Vendimia cumple un rol muy importante en la sociedad. Se dejaron de lado los estereotipos y se le da importancia a sus conocimientos, capacidades y proyectos para trabajar con la comunidad.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito es el Parque Benegas. Es nuestro espacio de reunión familiar donde compartimos mates, charlas, caminatas, salidas en bici; también le sumo encuentros con amigos.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Un momento bisagra en mi vida fue cuando falleció mi abuelo ya que era una persona muy especial. Compartimos muchas charlas sobre mis proyectos y sueños...aceptar su partida fue muy difícil. El ser humano muchas veces es egoísta, me enojé porque no iba a poder acompañarme, pero tuve mucha contención y entendí que estaba equivocada. Logré perdonar y aceptar que estaba en un lugar mejor y pude comprobar que desde allí me acompaña en todo momento.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

La reina Nacional de la Vendimia 2011, Gabriela Koltes. Representante también de Godoy Cruz.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

A mi familia, especialmente a mí abuelo que me mira desde el cielo y siempre me acompaña.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Sí, me gustaría reconocer los distintos varietales, identificar los vinos mendocinos que han sido premiados a nivel mundial.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Me gustaría que nos ofrecieran a las representantes de los distintos departamentos un curso intensivo de inglés, ya que nuestra provincia recibe a diario muchos turistas internacionales.