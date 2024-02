El SUTE adhiere al paro nacional docente: así será la medida de fuerza en Mendoza

En la sesión del Congreso extraordinario de Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación), se ratificó el paro nacional para el lunes 26 de febrero con movilizaciones en Buenos Aires y otras provincias del país. Carina Sedano, secretaria General del SUTE, confirmó en MDZ Radio 105.5 FM que Mendoza adhiere a la medida de fuerza nacional y llaman a movilizar a las 18.30 horas desde el kilómetro 0. Según anunció, se dirigirán hacia la Legislatura para “exigir al Gobierno nacional que envíe los fondos”.

En cuanto a si la medida de fuerza pondrá en riesgo el dictado de clases, la responsable provincial del Sindicato de los Trabajadores de la Educación (SUTE) aseguró que “nosotros adherimos al paro nacional convocado por Ctera y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza pueden adherir a ese paro nacional”.

Son varios fondos los que el Gobierno nacional no ha mandado a las provincias. “Uno es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que repercute en el salario de un docente en $28.700”, dijo Sedano y agregó que “tampoco han mandado los fondos para garantizar la jornada completa, que serían las 7 horas que tenemos en la provincia de Mendoza. No han mandado los fondos para los comedores escolares, para el refuerzo alimentario. No han mandado los fondos para las escuelas técnicas. Para los talleres donde los estudiantes hacen sus prácticas para salir de la secundaria con un oficio. Se han paralizado los fondos de construcción de escuelas, de arreglos de escuelas. No han llegado los fondos de inicio, tampoco los fondos de cooperadoras con los cuales se hacían arreglos de edificios, compraban material didáctico, o elementos tecnológicos para favorecer a la calidad educativa”.

La falta de envío de estos fondos pone en peligro la jornada completa en 202 escuelas de la provincia. Sedano explicó que “son 202 escuelas que tienen la extensión de la jornada a 7 horas. Esos fondos venían de Nación y se pagaban los salarios de los trabajadores y la provincia los aportes”. Con respecto a la respuestas del Gobierno aseguró que no hay vías formales de comunicación y que “según lo que se va leyendo en los medios el Gobierno dice que lo van a garantizar, en otros medios dicen que van a garantizar hasta el mes que viene”.

Para finalizar, y consultada por la modalidad de la movilización, dijo que “el código contravencional lo tenemos bastante claro. Siempre los trabajadores de la educación hemos marchado con respeto hacia los otros mendocinos y, más que nada, con el respeto de los otros mendocinos que no son docentes, no son celadores, no son trabajadores de la educación, pero saben que cuando salimos los maestros a la calle no salimos solo pensando en nosotros, sino también en cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestra escuela y en su familia. Este lunes no vamos a salir solo los trabajadores de la educación, sino que hay familias que van a venir a marchar junto a nosotros”, finalizó Sedano.

