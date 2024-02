Asambleas y movilización del Conicet en respuesta a la motosierra de Milei

Así como en las universidades nacionales, el Conicet está pasando por una situación de ajuste presupuestario, con recortes en becas y despidos de personal administrativo. Al respecto, Gonzalo Sanz Cerbino alertó en MDZ Radio 105.5 FM sobre una nueva movilización al Polo Científico el miércoles de la semana que viene. El lunes se suman a la movilización de ATE.

“Han habido, a lo largo de la última semana, distintas asambleas en todo el país, porque Conicet es un organismo federal que tiene institutos y dependencias a lo largo de todas las provincias. La asamblea que se hizo la semana pasada, en el Polo Científico, definió realizar una nueva movilización la semana que viene hacia el Polo Científico. El día lunes también hay una movilización de ATE que está llamando a una jornada nacional de lucha” dijo el investigador quien además aseguró que “el Conicet no tiene presupuesto asegurado. Tiene, como todas las dependencias y organismos nacionales, el mismo presupuesto de 2023, que fue un presupuesto que fue concebido, pensado y aprobado para un país que tiene 200% menos de inflación que el país en el que vivimos ahora”.

Para Sanz Cerbino, si bien “el momento de incertidumbre ha ido pasando, cada vez tenemos más certezas de que estamos yendo hacia un proceso muy claro de vaciamiento” y agregó que la cuestión presupuestaria afecta a las becas, ya que “se han dado los resultados de becas y hubo un recorte muy fuerte de 700 becas doctorales”.

Despido en el personal de administración

En enero fueron despedidos 50 administrativos. En cuanto a esta situación, Gonzalo explicó que el Conicet tiene una planta administrativa pequeña en relación a la complejidad y el tamaño que tiene el organismo y que “a los administrativos se les han prorrogado sus contratos, porque buena parte tienen contratos precarios que duran un año y cuando asumió el nuevo gobierno los renovó solo por tres meses. En marzo vencen y no sabemos si habrán más despidos”.

Conicet tiene alrededor de 29.000 trabajadores, de los cuales 1.300 son administrativos que “tienen que manejar procesos muy complejos”. El entrevistado sostuvo que el personal de investigadores, personal de apoyo o becarios “cada vez que tenemos que financiar un gasto de investigación tenemos que concursar, ganar concursos para que nos financien los gastos de investigación, nos aprueben los proyectos. Somos evaluados permanentemente por pares en la disciplina, tenemos que presentarnos todo el tiempo a concursos o evaluaciones. Es complicado para los investigadores cargarlos, imagínense la complejidad de manejar todo eso para una planta que tiene 26.000 personas dedicadas a la investigación” y agregó que durante el gobierno de Mauricio Macri se realizaron auditorías en todo el Estado nacional, sobre la dotación de personal, y que los resultados sobre Conicet fueron que la dotación de personal administrativo estaba en niveles sub óptimos. Faltaba gente. “Eso no cambió en los últimos 8 años y ahora está empezando a cambiar para peor porque están echando a esa gente que no nos sobraba”, sentenció el investigador.

Relación con Daniel Salamone, presidente del Conicet

Salamone es veterinario y es cercano a Milei, quien lo nombró como presidente del Directorio. Al respecto Sanz Cerbino comentó que “al principio la relación fue muy difícil porque no había comunicación. Era un contexto de incertidumbre, de recortes presupuestarios, de que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con los concursos de becas, con todo lo que teníamos que seguir haciendo. No recibía representaciones gremiales”.

Sin embargo, “eso cambió después de la última movilización que hicimos hace 10 días, aproximadamente, donde ocupamos pacíficamente el Piso 11 Conicet. Salomone, por lo menos en esa instancia, recibió a la representación de los trabajadores que nos estábamos movilizando, pero su respuesta fue que no hay presupuesto. El investigador agregó que “lamentablemente, tanto presidencia Conicet como su directorio, están gestionando el ajuste y no vemos que se reclame mayores recursos para que siga funcionando el Conicet”.

Para Sanz Cerbino la situación es muy parecida a la de las Universidades, que dijeron que a partir de marzo van a tener serias dificultades y dijo que “en los institutos ya están haciendo malabares para sostener los gastos de funcionamiento más elementales como pagar la luz, el gas, las conexiones de internet. Ya se está hablando de que en marzo o en abril algunos institutos van a tener que tomar decisiones de cerrar sus puertas, o funcionar durante menos días a la semana. Las consecuencias del ajuste presupuestario ya lo estamos viendo y lo que pasó con las becas doctorales es una consecuencia directa”.

Para finalizar, señaló que el presidente Milei dijo, después ganar las PASO, que iba a cerrar el Conicet “pero a los pocos días, calculo que viendo que eso tenía un impacto negativo en su electorado, anunció que Salamone iba a ser su candidato a presidir el Conicet. Salamone dejó de hablar de cerrar el Conicet, y de realizar un brutal ajuste. Empezó a matizar”. Por último aseguró: “No estamos viendo los resultados de que el Conicet no va a cerrar. Estamos yendo camino a cerrar”.

