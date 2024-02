Rocío, de San Carlos, la reina que es técnica agropecuaria

La soberana de San Carlos 2024, Rocío Belén Neila Del Pino, se ilusiona con llevar una nueva corona nacional a su tierra. Tiene 20 años y está por empezar 2° año de Abogacía y Procuración, aunque ya es técnica agropecuaria. Oriunda de Pareditas, localidad que también representó la siempre recordada Nuri Donnantuoni, es bailarina folclórica y ha participado como tal en las fiestas vendimiales de su departamento. Además, la joven es prima lejana de Evelyn Neila, quien fue Reina de San Carlos en 2015.

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Siempre viví en mí querido San Carlos. Representarlo es conocerlo, abrazar nuestras raíces, su historia, sus lugares y sobre todo su gente; representar San Carlos es representar la historia de nuestra provincia, ya que es el departamento más antiguo. Esta banda tiene todo el amor que representa su gente, su cultura y sus valores.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Desde el principio promuevo la función social de las reinas como hacedoras culturales. Somos embajadoras con voz, con propuestas y con acciones que proyectamos al servicio de la gente. Es nuestra responsabilidad darle valor a nuestra figura.

¿Cuál es tu lugar favorito?

Mi lugar favorito claramente es mi hermoso Pareditas. No solo es un lugar lleno de paisajes y aromas que son tan característicos nuestros, sino es lugar que me vio crecer y convertirme en mujer. Pero si hablamos del atractivo de nuestro departamento, claramente sería la Laguna del Diamante, que es un lugar místico e imponente, donde todo es genuino desde el origen.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Si tuviese que elegir un momento así, fue cuando comenzó mi camino como candidata, que pude conocer a cada vecino del departamento, donde, al darme tanto amor y hacerme sentir tan querida, me hicieron dar cuenta de la dimensión que conlleva todo esto. Me hizo replantear el verdadero rol que tengo y, justamente, el sentir esto, no solo me hace feliz, sino que también, entiendo que tengo la responsabilidad de llevar toda la ilusión que ellos depositan en mí, para que hoy los represente.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Particularmente, siempre recuerdo a nuestra querida Nuri, dado que ella también representó a Pareditas, distrito el cual yo también lo hice. Su reinando marcó un antes y después en nuestra historia, y a mí en particular como mujer, porque en su momento tuve la suerte de poder vivir cuando fue electa, y fue mágico.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría a mi familia, que han sido un pilar fundamental en todo lo que estoy viviendo, pero especialmente a mi primo, que lamentablemente hace un tiempito lo perdimos físicamente, pero sé que me sigue acompañando y siendo parte de esta gran ilusión y sueño de nuestra familia. Como así también, a todo mi pueblo de San Carlos, que es increíble el amor y el cariño que me han brindado, y han hecho que este sueño se haga realidad.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Yo soy Técnica agropecuaria ya. Conozco todos los procesos de la vitivinicultura: desde la planta, la cosecha hasta la elaboración del vino. De hecho, cuando iba a la secundaria industrializaba el vino que producíamos. Seguramente, siempre se aprende más... Imagino profundizando el mundo de la comercialización de los vinos.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Todo lo que implique formación y capacitación en lo socio- económico-cultural de nuestra Mendoza. Eso nos dará la seguridad que necesita nuestra oratoria y todos los recursos discursivos que hacen a la comunicación asertiva y enriquecedora.