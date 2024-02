Peligra el inicio de clases: Ctera convocó a un paro nacional docente para el lunes 26 de febrero

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), convocó a un paro para el próximo lunes, día en el que empiezan las clases la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Frente a la incierta situación y el fantasma amenazante del paro docente, las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca ya postergaron el inicio de clases para el lunes 4 de marzo.

La medida de fuerza tomada por Ctera se da tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mediante el cual el Estado nacional financiaba los salarios docentes que los gobiernos provinciales eran incapaces de cubrir con sus arcas. Ante la resolución del Gobierno de convocar a una paritaria nacional, aunque no sea competente en los niveles provinciales de educación, la Unión Docentes Argentinos, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Confederación de Educadores Argentinos decidieron suspender el paro que tenían planeado.

Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, reclamó que "además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos". La dirigente señaló también: "La lectura que hacemos en el Congreso de Ctera es que es un ajuste brutal", y que "hay provincias que no cerraron las paritarias".

El paro nacional convocado por Ctera no incluye a los otros sindicatos, estando ambos es esferas sindicales distintas. Los antes mencionados que suspendieron el paro, forman parte de la Confederación General del Trabajo que comandan Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, mientras que los del sindicato que llamó a huelga forman parte de la Central de Trabajadores de la Argentina dirigida por Hugo Yasky.

Aumento a docentes en la Ciudad de Buenos Aires

Mientras tanto, en medio de las amenazas de paro docente a nivel nacional, los sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires lograron un acuerdo que llevará algunos salarios por encima del millón de pesos. El acuerdo fue firmado por los representantes de los 17 gremios que operan en la Ciudad y el Ministerio de Educación local.

Según acordaron el Gobierno porteño y los sindicatos, el salario inicial neto será de $871.332, mientras que el de máxima antigüedad alcanzará los $1.132.152. Las negociaciones que llegan a buen puerto son claves, dado que el inicio de clases sería el próximo lunes 26 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de la convocatoria al paro docente por parte de Ctera, la ministra de Educación Mercedes Miguel señaló: "Todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes de los niveles inicial y primario, que empiezan el lunes".