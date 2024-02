Paro de salud en todo el país: qué servicios sí funcionan

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) realiza hoy un paro nacional en reclamo de un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo generada por el incremento de la inflación, por lo cual sólo funcionaban las guardias de los centros de salud.

El sindicato, conducido por Héctor Daer, lanzó la medida de fuerza "frente a la intransigencia de las cámaras empresariales" en medio de la discusión paritaria.

"Llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros de Sanidad.

#sinsalarionohaysalud", había subrayado el también cosecretario general de la CGT.

El paro nacional de 24 horas incluye a todos los hospitales y centros de salud, tanto públicos como privados, así como también laboratorios, geriátricos y centros para personas con discapacidad.

De esta manera, el único servicio que permanece activo es el de guardias para urgencias médicas.

"Todavía no hemos podido cerrar la actualización salarial de 2023 y los índices de inflación registrados en enero pulverizaron definitivamente el poder de compra de los salarios de toda la actividad", señaló FATSA en el comunicado que difundió para convocar a la protesta.

Y agregó: "Reconocemos la crisis de financiamiento que atraviesa el sector, pero no estamos dispuestos a seguir tolerando que los empresarios se financien con los bajos salarios de los trabajadores".

Qué dijeron las cámaras

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS) y la Cámara Argentina de Prestadores del Conurbano (CAPRESCO) expresaron su rechazo frente al paro del gremio de la salud. Argumentaron que la atención de los pacientes peligra y, además, no ayuda a contrarrestar las malas condiciones que sufre el sector de salud.

"La medida adoptada no tiene fundamento ni sustento alguno y la disponen sin tener en cuenta la grave situación que atraviesa nuestro sector, en el cual las clínicas y sanatorios nos encontramos haciendo lo imposible para subsistir y mantener las fuentes de trabajo", señala el comunicado.

En este sentido, añade que su problemática está dada por muchos factores: la imparable inflación, al aumento exorbitante y desmedido de insumos y medicamentos, productos descartables y oxígeno como así también honorarios médicos, guardias, proyección salarial (paritarias). Sumado a ello, denunciaron que existe una desregulación de los costos (medicamentos e insumos necesarios), pero a su vez los ingresos son regulados por los financiadores.

"Es evidente, injusta y crónica la falta de actualización en nuestros valores, toda vez que se fijan los aranceles sin tener en cuenta el valor real de las prestaciones generándonos gravísimos problemas. Tanto el PAMI como IOMA entre otros, imponen valores prestacionales que no alcanzan y no cubren los aumentos necesarios del sector, sumado al atraso en los pagos, los cuales se efectúan a más de 90 días de efectuada la prestación", añade la carta emitida por ambas cámaras.

Luego, anunciaron que no están en condiciones de afrontar ningún tipo de aumento ni bono. La mayoría de los prestadores han tenido que renegociar el bono dispuesto en el acuerdo paritario anterior y pagarlo en cuotas, por lo tanto, se hace inviable afrontar uno nuevo aún quedando cuotas pendientes del anterior.

Fuertes críticas y rechazo al paro de Sanidad convocado para este jueves 22.

Por su parte, el comunicado suma: "Las Clínicas y Sanatorios no somos el problema que ha generado la crisis actual, sino que el problema es de qué manera se financia el sector y nosotros los prestadores no podemos resolver esta situación y no podemos cargar con más costos para funcionar".

Si bien se destacó el labor del gremio de la sanidad por sus trabajadores, lo cierto es que "no es posible otorgar aumento alguno y con su medida gremial hacen caso omiso a las circunstancias crítica que atraviesa el sector". De este modo, el escrito cierra: "Solicitamos al gremio de la sanidad deje sin efecto la medida adoptada, en pos de garantizar el acceso a la salud de la población y teniendo en cuenta la grave crisis imperante en el sector de la Salud".