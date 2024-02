La razón por la que sólo 5 provincias podrán cumplir con los 190 días de clases

Según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, titulado “Calendarios Escolares 2024", sólo 5 de las 24 jurisdicciones planificaron 190 días de clase o más para el nivel primario: Corrientes (192), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (190), Entre Ríos (190), Misiones (190) y Salta (190).

Si bien los calendarios de todas las provincias cumplen con el piso legal de 180, conforme establece la Ley 25.864 fijada de 2003, no ocurre lo mismo con lo acordado por el Consejo Federal de Educación tras la vuelta a la presencialidad después de la pandemia, que sumó 10 jornadas anuales más con el objeto de recuperar el tiempo perdido por el aislamiento.

Los datos arrojan un promedio de 187 días en el país, que de cualquier forma pueden verse afectadas eventualmente por paros, por ejemplo. Esto, aun así, no quita que la cifra ha crecido desde el año 2020, que fue la primera vez que Argentinos por la Educación realizó un informe de calendarios escolares; en aquel entonces se promediaron 178 días.

Gustavo Zorzoli, educador y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires, explicó: “El seguimiento de los calendarios de clases para la escuela primaria a lo largo de los últimos cinco años revela que, paulatinamente y con menos prisa de la que muchos quisiéramos, los gobiernos van tomando mayor conciencia de la importancia de que la cantidad de días efectivos de clases es el pilar sobre el que se puede construir una mejor educación”.

Sólo cinco provincias cumplieron con lo establecido por el Consejo Federal de Educación.

“Si bien todos sabemos que esta es una condición necesaria, aunque no suficiente, la tendencia nacional es a la suba, salvo en el caso de la meta de los 190 días de clases que ha disminuido en vez de ir a la alza. Todos somos en alguna medida responsables de que no se cumplan las leyes y normas educativas, pero quienes deben implementarlas no deberían transgredirlas a priori. Probablemente habrán conflictos gremiales en numerosas jurisdicciones que provocarán que muchos estudiantes argentinos se vean una vez más imposibilitados de ejercer un derecho constitucional: el de educarse”, cerró.

Gráfico: los días de clases estipulados por provincia

Calendarios Escolares 2024, por el Observatorio de Argentinos por la Educación.

Las provincias con menos días estipulados

Si bien todas cumplen con el mínimo que establece la Ley 25.864, algo que hace 4 años atrás no ocurría en varios lugares, siguen sin cumplir con lo estipulado por el Consejo. Las cinco jurisdicciones que están debajo del listado son:

Chubut: 185

Santa Cruz: 183

Río Negro: 182

Santiago del Estero: 182

Neuquén: 182

"Hay que recordar la importancia de sostener calendarios escolares con una extensión mínima de 180 días de clases. Cumplir con estos calendarios es la primera condición para asegurar una educación equitativa y de calidad. La Educación, entendida como un requisito fundamental para el buen funcionamiento del sistema democrático, merece que mantengamos un debate sostenido sobre los múltiples desafíos urgentes que tiene la escuela. Entre ellos, la alfabetización, la capacitación docente y la infraestructura escolar, incluso más allá de los meses de escolaridad obligatoria y el rol de la escuela durante el período estival", destacó Juan Manuel Fernández, Director Ejecutivo de Asociación Conciencia.