¿El mejor lugar para ver la costa en Mar del Plata? Un posteo desató la polémica

Mar del Plata tiene 47 kilómetros de costa y hay lugares emblemáticos para ver el mar, pero una publicación reciente en la red "X" desató la polémica sobre dónde está la vista más privilegiada.

El internauta mendocino Ezequiel Crowley postuló su punto panorámico preferido de la ciudad que este año cumplió su 150º aniversario, sumó una captura de Google Maps del lugar indicado y su posteo en "X" se hizo viral, a tal punto que ya tuvo más de un millón de impresiones.

La imagen de la toma aérea muestra a la avenida Colón casi llegando a la costa y antes de desembocar en playa Varese, un camino habitual de los automovilistas que se dirigen a la zona sur.

"Mar del Plata podrá recibir mucho hate (odio), pero lo hermoso que es ir manejando por Colón, subir la loma y de la nada que te aparezca el mar de fondo, es una ciudad que no deja indiferente a nadie, para bien o para mal", escribió el joven, que se encarga de hacer elogios de las ciudades argentinas que más le gustan en dicha red social.

Rápidamente miles de usuarios se sumaron para darle la razón, aunque hubo algunos detractores que eligieron sus lugares favoritos para ver la costa marplatense, o directamente dijeron que había otras ciudades costeras que eran de su preferencia. "El que hatea Mar del Plata no ama Argentina", defendió la usuaria @lutitravelguide.

También se sumaron a la discusión argentinos aficandos en el exterior, quienes dijeron que extrañan tanto a "La Feliz" como sus lugares de origen, en el caso que sean distintos. El economista Walter Sosa Escudero sumó una foto de su galería desde la vista opuesta a la foto, en la loma de Colón en dirección a la zona céntrica, y agregó que "si a la tardenoche, en ese mismísimo punto te das media vuelta, te encontras con esto".

"Aún recuerdo cuando llegué por primera vez por calle Colón y vi me topé con el mar. No me olvido más la sensación de felicidad que me dio verlo", reveló @CeciVann.

Otros usuarios valoraron la elección pero indicaron que "en Mar del Plata hay muchísimos lugares, además de la Bristol o Playa Grande. Hay que descubrirla".

"Te puede gustar más o menos Mar del Plata pero ese imagen luego de la subida para llegar arriba y que aparezca el mar es inigualable. Asi hayas pasado una o mil veces", acotó otra persona. La respuesta del economista Walter Sosa Escudero - Captura @wsosaescudero

1.405.699 es el número de visitantes que recibió Mar del Plata durante enero, de acuerdo con las cifras difundidas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura marplatense (Emturyc).

En el comparativo, mientras los arribos de 2024 fueron 1.405.699, en el mismo mes de 2023 fueron 1.494.586, y en 2022, 1.327.732. O sea, entre 2023 y 2024, el número de turistas se redujo casi un 6%. Si al primer mes del año se le suma el último mes de 2023, el total de visitantes para esta temporada alcanza las 2.314.979 personas.

"El acumulado de ingresos de diciembre a enero fue de un 2,9% menos que el mismo período de 2023/24. En medio del contexto económico que estamos atravesando, Mar del Plata sigue siendo la más elegida por los jóvenes y las familias", describió Bernardo Martin, presidente del Emturyc.