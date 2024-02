Sol, de San Rafael, sueña seguir los pasos de su abuela Nilda Eraso

El próximo 2 de marzo María Sol Indivieri García llegará al Frank Romero Day con el sueño de obtener la décima corona nacional para San Rafael. La soberana tiene 22 años, es kinesióloga y actualmente está terminando la licenciatura. Entre las actividades que hace fuera de sus estudios, prefiere el kayak y jugar al hockey. Nieta de una Reina Nacional, representó al distrito El Nihuil, lugar que asegura querer paticularmente,

¿Siempre viviste en tu departamento? ¿Qué sentís al representarlo?

Si, siempre viví en San Rafael, y hoy en día poder representar al hermoso departamento que me ha criado y visto crecer es un verdadero honor y un sueño más que cumplido.

¿Cómo ves el rol de la Reina de la Vendimia en el actual contexto de feminismo?

Considero que hoy en día para todas las mujeres mendocinas es un gran privilegio poder tener la gran visibilidad que nos permite vendimia, tenemos un rol fundamental que nos permite alzar la voz de todas las mujeres y demostrar lo que pensamos. También tenemos el honor de poder representar a los obreros vitivinícolas y agricultores. Más allá de la belleza, esta es una oportunidad única para conocer sobre nuestra tierra: ¿qué se hace?, ¿cómo se trabaja la tierra?, ¿por qué se hace vendimia? Si bien los trabajadores de la vitivinicultura no necesitan una representación, es un honor ser su voz y su cara visible.

¿Cuál es tu lugar favorito?

El Nihuil, un distrito de San Rafael que se encuentra a 75km de la ciudad, es un lugar en donde tengo muchos recuerdos de mi niñez y es un lugar hermoso en donde podemos desconectar y disfrutar de la familia.

Si tuvieses que elegir un momento bisagra en tu vida, ¿cuál sería y por qué?

Elegiría poder revivir ese 12/02 cuando mi abuela Nilda Eraso me coronó como Reina Departamental de San Rafael, es un regalo de Dios que hayamos vivido eso juntas y lo voy a llevar por siempre en mi corazón.

¿Hay alguna reina que recuerdes particularmente?

Como mencioné anteriormente, mi abuela Nilda Eraso es un pilar fundamental en mi vida y un ejemplo de vida no solo en Vendimia sino en todo. También recuerdo mucho a Cecilia Fornara, que también fue reina de El Nihuil y luego de San Rafael, por lo cual es un gran honor seguir sus pasos.

En caso de ser elegida Reina Nacional, ¿a quién se lo dedicarías?

Se lo dedicaría principalmente a toda la gente que está conmigo acompañándome y apoyándome en este camino. A mi abuela, mi mamá y toda mi familia. Y por supuesto a todo mi hermoso departamento de San Rafael, que tanto se merecen esta décima corona nacional, por su perseverancia y pujanza de siempre.

¿Hay algún conocimiento sobre la vitivinicultura que esperás profundizar con esta experiencia?

Me gustaría mucho conocer bien sobre los varietales principales que se desarrollan en cada departamento, no solo del nuestro. Si bien tengo conocimiento, me gustaría mucho poder profundizar un poco más.

¿Considerás que hay alguna capacitación que puede ser útil recibir de cara a los eventos fuertes de la fiesta?

Si, considero que sería importante tener una capacitación específica sobre oratoria para así poder transmitir bien todo lo que queremos expresar y así llegar a la gente.