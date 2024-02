Las medidas de las provincias para garantizar el inicio de clases

Nación no renovó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), y aún resta que el próximo martes 27 se desarrolle la reunión para evaluar el salario mínimo de los docentes. Frente a esta incertidumbre y bajo una fuerte amenaza de paro, algunas provincias están comenzando a tomar diferentes medidas que garanticen el inicio y continuidad de clases.

En cuanto a las paritarias docentes "nacionales", Javier Milei insistió en que no existen porque, conforme a la Ley Federal de Educación, el sueldo es establecido por cada jurisdicción. Lo que sí otorgó fue un aumento del 311,76% de la Asignación de Ayuda Escolar; este beneficio ascenderá a $70.000 y alcanzará a más de 7 millones de estudiantes del país.

Provincias: las medidas por la educación

Según pudo averiguar MDZ, algunos gobernadores ya se encuentran poniendo cartas en el asunto para regular el malestar que se vive a lo largo del país. Bajo distintas medidas, intentan atenuar las consecuencias de la inflación, que si bien en enero logró bajar algunos puntos porcentuales en relación a diciembre, continúa siendo un golpe severo al lastimado bolsillo de los argentinos.

Chubut

El financiamiento de la educación es uno de los tantos tópicos que tensan la relación entre Milei y las provincias. En medio de ello, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció la creación del "Incentivo Provincial Docente" que complementará el salario de maestros y profesores.

La intención detrás del anuncio del mandatario del PRO es afrontar -con recursos propios- el impacto de la eliminación del FONID. Los fondos provinciales estarán disponibles a partir de marzo, con los sueldos correspondientes al febrero, dando respuesta así a una demanda común de todo el arco sindical.

La Pampa

La provincia gobernada por Sergio Ziliotto otorgó una serie de beneficios, pero únicamente a los estatales. La primera medida intenta preservar el poder adquisitivo de sus salarios: recibieron un aumento general del 10% sobre las escalas de diciembre que rige desde el 1 de enero; luego un incremento del 15% en el mínimo garantizado, que quedó en $325.116 (sumaron $42.000). Entre tanto, aumentaron un 200% la ayuda escolar, aunque no aplica a funcionarios.

Salta

La situación en Salta sigue siendo compleja. Si bien el representante de la provincia, Gustavo Sáenz, se encuentra desarrollando paritarias (este miércoles retomarán), hasta ayer varios maestros y profesores se autoconvocaron a un paro para exigir: mejora de sueldos, infraestructura y para pedir por los 127 docentes que fueron sumariados por protestar a mediados del 2023.

Docentes de Salta continúan parando. Foto: Gentileza Javier Oviedo

Esta jurisdicción, entre tanto, cuenta con un incentivo destinado a los educadores, que era de $15.000 para aquellos que tenían un sólo cargo, bajo 15 horas cátedra. Y los empleados con dos cargos recibían, claro está, el doble: $30.000 por las 30 horas cátedra. Aumentar este monto es uno de los tópicos que podría seguir tratándose en la reunión de hoy.

Chaco

Leandro Zdero, mandatario chaqueño, aún no se ha pronunciado acerca de si se implementará o no el incentivo allí. No obstante, lo que sí anunció fue un aumento del 250% en el monto correspondiente a la ayuda escolar. Este pasará de $6.000 a $15.000 por hijo en edad escolar, para dar una mano frente a este nuevo ciclo lectivo que se asoma.

Por su parte, también anunció una actualización en el monto por discapacidad correspondiente al comienzo de clases: tendrá un incremento de $24.000 a $60.000 por hijo. Sin embargo, dicha asignación se pagará "por única" en febrero.

Buenos Aires

Un distrito donde hay conflictos por los sueldos docentes es en la enorme provincia de Buenos Aires. En medio de las fuertes protestas y recurrentes descontentos, el gobernador Axel Kicillof dio el brazo a torcer y aceptó brindarles un aumento del 20% para febrero. No obstante, debido a los recortes de Nación, advirtió que no podrán seguir actualizando los salarios en ese porcentaje durante los próximos meses, por lo que las tensiones podrían ir acumulándose con el correr del tiempo.

CABA

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri tuvo paritarias durante los primeros dos meses del año. La mesa salarial de febrero elevó un 16% el salario neto de un educador de jornada completa y sin antigüedad, posicionándolo a $871.332. Pero, además, otorgó una bonificación de $12.500 a aquellos maestros de jornada simple y $25.000 para los de jornada completa.

Formosa

A través de su cuenta de X, el gobernador formoseño, Gildo Insfrán, anunció que a partir de este martes 27 darán inicio al cronograma de pago de haberes del personal pasivo y activos de la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de febrero, los que incluyen un aumento salarial del 25% y la vigencia del salario mínimo de bolsillo garantizado de $280.000.

Algunas provincias ya dieron inicio al ciclo lectivo 2024.

"Ante la decisión unilateral y arbitraria del gobierno nacional de eliminar las transferencias a las provincias correspondientes al FONID, Conectividad y Mayor Extensión Horaria, decidimos afrontar excepcionalmente el pago de estos rubros con fondos del Tesoro Provincial para este período", redactó el mandatario, que lidera la provincia hace más de 30 años.

Corrientes

Medios locales de Corrientes informaron que la ministra de Educación, Práxedes Itatí López, confirmó que el gobierno provincial "se está haciendo cargo de unos $1.300 millones que dejó de enviar el Gobierno nacional", en referencia al Fonid, al tiempo en que informó que 58 obras escolares "están paradas" por la interrupción de recursos nacionales para la obra pública.

"La decisión de Nación de no enviar los recursos del Fonid implica un golpe muy fuerte y la Provincia desde hace dos meses se está haciendo cargo para garantizar el salario docente", remarcó la funcionaria.

Córdoba

En el territorio gobernado por Martín Llaryora no hay ninguna de estas alternativas para el sueldo docente, según explicaron desde prensa. Lo que sí se está discutiendo en estos momentos es el aumento salarial. El Ejecutivo local está analizándolo con 9 gremios, y el arreglo al que se podría llegar sería de un 16% en febrero.