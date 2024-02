A 14 años del femicidio de Wanda Taddei: un caso bisagra para el feminismo

A Wanda Taddei, su expareja Eduardo Vásquez la prendió fuego y la asesinó. Fue el 10 de febrero de 2010, en la casa de Pizarro 7083, en el barrio porteño de Mataderos. La pareja discutió, él le arrojó alcohol sobre el cuerpo y la prendió fuego con un encendedor.

Durante 11 días, Wanda agonizó en el Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, murió el 21 de febrero y se transformó en un emblema de la lucha contra la violencia de género. Su caso marcó un hito en el tratamiento de los femicidios y su familia se embanderó en la lucha contra la violencia machista y la difusión del caso como herramienta de cambio social.

A 14 años de la muerte de Wanda, MDZ recuerda la entrevista que le hizo al padre de la víctima, Jorge Taddei, tiempo atrás. En diálogo con este medio él insistió en la necesidad de fomentar la educación con perspectiva de género en el sistema formal de educación desde nivel inicial. "Todavía tenemos una deuda en educación y es lo mas importante. ¿Por qué murió Wanda? ¿Por Vázquez? Vázquez fue el brazo ejecutor de una sociedad machista y patriarcal”, dijo.

Para Jorge y Beatriz, su mujer, recuperarse de la pérdida es imposible, “el dolor está siempre”, pero siguen adelante "por la familia y por los hijos de Wanda". Los chicos tienen 18 y 21 años y están al cuidado del padre y la pareja de él, a quienes consideran una "madre del corazón".

"Indudablemente aceptar lo que no podés cambiar no hace que no tengas dolor. El dolor por la pérdida de una hija es una cosa muy dura. Es contranatura y más en esas condiciones", dijo Taddei. Pese a todo cree "que hubo justicia".

Wanda Taddei y Eduardo Vázquez. Foto: Gentileza.

En 2023 hubo 322 femicidios, un 33% más que en 2022

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación expuso un dato alarmante sobre los femicidios ocurridos en el país durante el 2023. El año pasado hubo 322 crímenes, un 33% más que en 2022. El documento indica que el año pasado se cometieron femicidios cada 27 horas lo que suma 80 casos más en comparación con el año anterior.

"El aumento en las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género es alarmante, superando incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia, en el que se registraron 295. A su vez, las cifras de 2023 superaron las de 2022, cuando hubo un total de 242", detalla.

Desde el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo se informa que el 1° de enero al 31 de diciembre hubo 6 transfemicidio y 28 muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado. Acerca de dónde ocurrieron los asesinatos, el informe replica que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida. Mientras en un 74% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario.

Otro dato preocupante que se obtuvo es que 191 niñas y niños se quedaron sin sus madres, muchos de los cuáles también presenciaron el brutal crimen. Del total solo el 19% realizó una denuncia previa contra el femicida y un 44% señala que los propios familiares sabían que existía violencia de género.

Donde mayor cantidad de femicidios hubo fueron en Buenos Aires (133), Santa Fe (40), Chaco (22), Córdoba (22), Salta (16) y Tucumán (16), en tanto los peores meses: agosto (32), diciembre (31), mayo (31) y abril (30).