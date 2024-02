El complejo panorama de los trabajadores de la educación, a pocos días del inicio de clases

A una semana del comienzo de las clases en gran parte del país, continúa la incertidumbre por la postura del Gobierno nacional respecto de los fondos, que no fueron enviados en enero ni febrero.

En este contexto, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba) convocó este lunes a Asambleas Extraordinarias “para defender y construir Escuela Pública, derechos de docentes y de nuestros pibes”.

María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba, manifestó su preocupación en MDZ Radio 105.5 FM y habló de un panorama de “alta complejidad".

“Aparece por un lado una no convocatoria, si bien lo venimos solicitando desde que asume este nuevo Gobierno, que pasamos de tener un Ministerio a tener una Secretaría; lo marco porque es cómo ha devaluado el Gobierno nacional a la Educación”, señaló.

También hizo hincapié en que el Gobierno nacional “no ha mandado los fondos que corresponden a una parte de nuestros salarios, el Fonid, el material didáctico tampoco; lo que se llama Fondo de Compensación de Igualdades Educativas, que es un fondo que llega a algunas provincias que es para quienes tienen mayores dificultades en pagarle el salario a los docentes, el salario que cierra la paritaria nacional, que es el piso”.

“Hay algo que tampoco es ley pero que todos los gobiernos han hecho, el fondo que acompaña a los comedores escolares de todas las provincias, no lo ha mandado”, agregó: “La situación es bien grave”.

“En el caso de la provincia de Buenos Aires hemos cobrado la parte que le tocaba a Nación porque la puso el gobernador (Axel) Kicillof, así como en algunas provincias, pero en otras no lo han cobrado”, lamentó Torre y aseguró que “en febrero ya no lo cobramos, no lo va a resolver la provincia”.

Así mismo remarcó que “los gobernadores del país han firmado una nota donde le solicitan al secretario de Educación que envíe los fondos rápidamente. Es inédito que todos se hayan puesto de acuerdo en el Consejo Federal”.

Respecto de las actitudes del presidente Javier Milei, Torre analizó: “Lo escucho y no me sorprende cuando recuerdo cuando dijo todo lo que iba a hacer en la campaña. Mintió en una sola cosa: que no definió quién era la ‘casta’”.

E insistió: “La casta hoy tiene nombre y apellido de jubilados, de maestros, de profesores, de trabajadoras y amas de casa”.

“El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la educación en todo el territorio de la República Argentina, esto es lo que está desconociendo”, cerró.

Escuchá la entrevista completa