¿Somos una sociedad autocrítica o criticona?

El significado de autocrítica es esa crítica que cada uno de nosotros realizamos sobre actos o comportamientos que llevamos a cabo, esto es, criticarse en primera persona. En psicología podemos diferenciar dos tipos de autocrítica, la positiva y la negativa.

Antes de seguir me gustaría detenernos en el concepto de crítica, pues por lo general le damos a la palabra una connotación negativa. De manera general, crítica se refiere a un juicio que puede ser objetivo o subjetivo.

La crítica objetiva o científica es aquella que hace una evaluación con criterios objetivos sobre un determinado informe o tarea. La crítica subjetiva es aquella que expresa una opinión sin esconder un punto de vista particular. En líneas generales es dar una opinión constructiva sobre algún hecho o dicho.

Facundo Moyano hablando de la autocritica. ¡Mirá el video!

Ahora bien, volviendo a los dos tipos, nos referimos a una autocrítica positiva, cuando hablamos de poder detenernos y analizar lo que hemos hecho, poder reflexionar y así aprender de nuestros errores y aciertos. Es sumamente importante poder llegar a esta instancia en nuestras vidas y poder realizar un examen de conciencia, profundizar y aprender. Es lo que llamamos una autocrítica constructiva, justamente porque nos ayuda a re construir y seguir adelante.

Por el contrario, una autocrítica negativa, sería caer en la crítica negativa de nosotros mismos, juzgarnos y maltratarnos por el error cometido. Muchísimas veces caemos en esto y así dañamos nuestra autoestima y no logramos aprender de lo vivido. Por lo general esto lo hacemos con los demás también, vivimos siendo críticos negativos de todos, el dedito acusar rápidamente sale a la luz y comenzamos a criticar despiadadamente a aquel que cometió un error, consciente o inconscientemente.

Somos una sociedad “criticona”, medimos el mundo con nuestros propios ojos y lo que sale de nosotros mismos lo vemos como negativo o fuera de lugar. Y aquí hablamos de una autocrítica deconstructiva, porque deshace, derrumba, vuelve todo para atrás. Un simple comentario, en medio de un paro, como tantos otros que hemos vivido, me ha llamado a una reflexión mucho más profunda.

¿Somos capaces como sociedad de una autocrítica positiva?

Sinceramente creo que aún no estamos preparados para eso, nos falta ser más humildes, menos competitivos y no buscar tener siempre la razón. Nos falta escuchar, reflexionar y ser empáticos. Nos falta aprender de nuestros propios errores y aún más, ser capaz de reconocerlos, no como un fracaso, sino tan solo como eso, como un error que hemos cometido. Solo por este camino lograremos ser mejor como sociedad, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás, pues jamás podremos hacer con los otros lo que no somos capaces de hacer con nosotros mismos.

El día que logremos comprender aquello que ya nos dijo Jesús una vez sabremos lo que es la verdadera empatía y lograremos salir adelante: “El que esté libre de pecado qué tire la primera piedra.”

Lucrecia Sáenz de Santa María.

* Lucrecia Sáenz de Santa María. Psicopedagoga – Especialista en Crianza.

Ig: @mejumaro.crianza.

mlsantamaria@gmail.com