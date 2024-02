Impulsan un proyecto para que los colegios privados sean flexibles con la exigencia del uniforme

La incesante inflación afecta a toda la ciudadanía argentina desde hace meses. En un nuevo inicio de año, las familias deben afrontar un considerable incremento en el precio de los útiles escolares y otros gastos rumbo al inicio del ciclo lectivo. Otro gran gasto al que debe someterse cierta parte de la población es a la compra de uniformes escolares para los estudiantes de colegios privados.

La diputada provincial del PJ, Roxana Escudero, presentó un proyecto de resolución solicitando formalmente a la DGE que ordene a los colegios que sean flexibles en cuanto a la exigencia de los uniformes. La mandataria tomó contacto con MDZ Radio 105.5 FM para que expliqué los motivos de esta nueva iniciativa de cara a cuidar el bolsillo de la gente.

La legisladora provincial comentó que "un uniforme completo de la secundaria está alrededor de los $200.000 por niño. Entonces, para una familia con dos o tres niños la verdad que es casi imposible comprar todo nuevo. La idea de este proyecto no es que el niño no vaya con uniforme, sino que los directivos del colegio tengan consideración con los alumnos y que puedan llevar alguna remera del año pasado, la campera a veces no tiene el logo o que no se exija el uniforme de gala. Este proyecto aplica para los colegios privados".

El proyecto que intenta ayudar a las economías familiares.

Respecto a la vigente exigencia en el cumplimiento del uniforme, comentó: "Es una a una obligación, y si los niños no van con la ropa adecuada tienen quita de puntos, por lo menos en la escuela secundaria. Estoy hablando puntualmente de lo que ocurre en General Alvear. Por ejemplo, la secundaria es obligatorio usar zapatos negros, y si el niño va con una zapatilla le sacan puntos, que es una sanción como las amonestaciones de antes".

"Lo que yo estoy pidiendo en el proyecto es que se tenga consideración con los alumnos y que puedan llevar otro tipo de ropa del mismo color, pero que no sea con la exigencia de telas, bordado, logo, que es lo que se pide siempre", agregó Escudero.

Por último, reconoció que "el proyecto fue presentado esta semana, así que me imagino que el miércoles lo vamos a tratar en el recinto. Los comentarios que he recibido, no directamente desde la Dirección General de Escuelas (DGE), han sido positivos así que espero que se pueda llevar a cabo".

