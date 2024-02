De qué nacionalidad son los turistas extranjeros que más compran en Argentina

La inflación en dólares que se registra en el país en los últimos meses no sólo afecta a los argentinos; también comienza a impactar en los turistas extranjeros. El crecimiento del turismo receptivo marcó el ritmo del sector desde la apertura de las fronteras después de la cuarentena, pero su mayor crecimiento se produjo entre 2022 y 2023, como consecuencia del agravamiento de la crisis económica y el aumento de la brecha cambiaria.

La Argentina pasó a ser barata para quienes llegaban al país con dólares o euros en la mano. El mayor fenómeno se produjo con los viajeros de países limítrofes que reaccionaron rápidamente al beneficio que ofrecían los diferentes tipos de cambio. Uruguayos, brasileños, chilenos, paraguayos y bolivianos provocaron un impacto comercial en las provincias fronterizas y en la Capital Federal.

Sin embargo, el encarecimiento de los precios internos por la alta inflación, con un dólar blue que se mantuvo estable y, ahora, en baja, hace que la ecuación no sea tan ventajosa para quienes llegan de exterior. Los precios en dólares se duplicaron en poco tiempo y eso quita poder de compra para los turistas extranjeros.

Entre los operadores que trabajan con el turismo receptivo no hay coincidencia respecto a si ya la Argentina dejó de ser barata para los viajeros de otros países. Hay rubros que siguen siendo competitivos, mientras que otros no.

Restaurantes - especialmente los que se especializan en carne -, transporte, excursiones, están entre los rubros que mantienen una ventaja para los recién llegados. En materia de indumentaria, la ropa de cuero es lo más demandado. En cambio, lo shows de tango quedaron elevados. Rondan entre US$80 y US$120, dependiendo si incluye o no la cena.

Además, depende del origen de cada turistas ya que no todos vienen a la Argentina por igual motivo. Unos lo hacen pensando más en comprar determinados productos y otros centran sus visitas en conocer distintos lugares y el consumo pasa a segundo plano.

Víctor Barros, es guía nacional de turismo y trabaja con contingentes de turistas de todas partes del mundo. En diálogo con MDZ diferenció las preferencias de consumo de los viajeros según su origen.

“Los hábitos y consumos de los pasajeros son diferentes de acuerdo a la nacionalidad. Por ejemplo, los brasileños vienen a la Argentina más que nada a comprar. Vienen a conocer, pero su interés principal es comprar determinados productos. Desde alfajores hasta la camiseta de Messi. Van a los estadios. Consumen mucho todo lo referido al fútbol. Priorizan mucho la compra de artículos de cuero como camperas, carteras, botas. La mayoría de los turistas que llegan son brasileños. Algo parecido sucede con los turistas de otros países de la región, como uruguayos, colombianos o chilenos. Obviamente, les gusta mucho la comida, el asado, lo más típico”, explicó.

La situación es distinta con otras nacionalidades: “Los estadounidenses apuntan más para conocer. Consumen muchos tours. Les interesa los espectáculos de tango. Pero no son de ir a hacer compras. Muy pocos compran algo de cuero. El resto del rubro indumentaria les parece caro. Su objetivo es conocer y viajar a distintos destinos del país.”

En tanto, los europeos tienen un comportamiento similar a los norteamericanos. “Los españoles, italianos o franceses no vienen en plan de compras. Vienen a conocer. Al venir con euros, para ellos es muy económico Buenos Aires. Les gusta la comida, ir a restaurantes, porque sigue siendo barato. Comer en un buen lugar, no es caro en relación a los precios de sus países. Pero no vienen a comprar. Los europeos son los que menos gastan en otras cosas. Los australianos también les gusta hacer tours y conocer”, señaló Barros.