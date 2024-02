La vendimia departamental que se celebra este sábado y no te la podés perder

La Ciudad de Mendoza celebró “Ciudad de origen y sueños” y ya tiene a sus nuevas soberanas. En una imponente fiesta y ante la presencia de más de 5000 mendocinos y visitantes, la Capital Internacional del Vino coronó a Agostina Saua Carrión como reina, quien representó al Club Mendoza de Regatas, y a Candela Saez como virreina, del Club de Ajedrez Mendoza.

Ambas fueron elegidas mediante el sistema de boleta única vendimial y el voto fue de las personas sorteadas, por bolillero ante escribana municipal, entre los presentes dentro del predio del teatro Gabriela Mistral.

Luego de la coronación y ante el público presente en el Mistral y en los alrededores del teatro, disfrutando en la pantalla gigante, la nueva reina de la Ciudad de Mendoza manifestó: “Quiero agradecer a todos los que me han acompañado esta noche, que me han votado y elegido como su nueva representante. En primer lugar, agradecer al Club Mendoza de Regatas, al presidente Jorge Aguirre por todo su apoyo, a mi familia, a mi gran equipo que me ha acompañado en todo este camino, a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y al intendente Ulpiano Suarez. Espero poder contar con su apoyo el 2 de marzo en el teatro Frank Romero Day, en la fiesta de todos los mendocinos, para poder coronar a la primera reina nacional de la Ciudad de Mendoza. Es un honor para mí poder representarlos”.

Luján de Cuyo, este sábado

Este 17 de febrero, será el turno de “Postales de un pueblo con identidad”, la fiesta lujanina dirigida por Martín Giménez. El nombre del espectáculo fue elegido por la Agencia de Promoción Cultural, organismo de reciente creación.

Nuevamente, la sede será el Multiespacio Cultural de Quintana y Acceso Sur que abrirá sus puertas a partir de las 19hs. Está previsto que el grupo folclórico Lunas Morenas dé inicio a la previa, mientras que el grupo La Huella tomará la posta después

El inicio de la Fiesta Departamental de la Vendimia está programado para la hora 22. Al cierre de este se realizará la elección y coronación de la Reina Departamental de Luján de Cuyo 2024, entre 15 candidatas.