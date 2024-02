Un nuevo tratamiento inteligente reduce el cáncer de pulmón y logra sobrevida

Con la llegada de este tratamiento a la Argentina, arriba también la esperanza de los pacientes oncológicos de pulmón que atraviesan esta enfermedad de conseguir una mayor calidad de vida. Estadísticamente, el cáncer de pulmón es el que causa mayor mortalidad en el mundo. Por ello, se trata de una noticia muy esperada para quienes padecen esta patología, ya que si bien en los últimos años se ha logrado un crecimiento en la tasa de curación, a lo que se apunta es a lograr la cronificación. Es decir, alargar la esperanza de vida y mejorar su calidad.

El tratamiento aprobado por la Anmat, denominado “amivantamab”, busca con éxito este objetivo. El doctor Diego Lucas Kaen, médico oncólogo clínico riojano, jefe de Servicio del Hospital Regional Enrique Vera Barros y presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) dialogó con MDZ Radio 105.5 y explicó que el caso del cáncer de pulmón es uno de los ejemplos más claros en los que se busca la cronificación.

“El éxito también se basa en poder detectar en cada paciente, a partir de un testeo molecular para ver las características de ese ADN tumoral, a qué grupo pertenece. Hay un grupo de esos pacientes que tiene una alteración genética que justamente esta medicación que se llama amivantamab, actúa a ese nivel”, señaló el científico subrayando que se trata de una terapia “solamente para aquellos que expresan una alteración que se llama inserción 20. Es un grupo de cáncer de pulmón que antes no tenía un tratamiento efectivo y que ahora sí lo tienen”.

Kaen, quién además es director de Investigación Clínica del Centro Oncológico Riojano integral (CORI) y profesor de la Universidad Nacional de La Rioja, comentó que la novedad se basa en que se ataca la causa, a diferencia de tratamientos como la quimioterapia. “Hoy podemos detectar dentro de los distintos cáncer de pulmón, en más del 50% de los casos, una alteración genética que está provocando el tumor. Entonces, vamos directamente a la causa. Tenemos tratamientos que son ‘inteligentes’ que detectan esa alteración y actúan sobre ella”, indicó.

El tratamiento reduce el tumor y permite cronificar el cáncer. Foto Freepik.

Asimismo, el especialista precisó que la forma en que el tratamiento actúa sobre esa alteración es reduciendo el tumor y controlando que no siga creciendo. “Inhiben y retroceden el tumor. Un concepto totalmente diferente a la quimioterapia, que entraba al cuerpo y atacaba lo bueno, lo malo, todo. Estos, son medicamentos sumamente específicos, dirigidos a un punto específico del tumor”, explicó.

Por lo tanto, el efecto que se genera es el de proporcionar mayor cantidad de vida “porque te controlan más tiempo tu enfermedad. Al controlar tu enfermedad y hacer que se achique, permite mejorar los síntomas que esa enfermedad produciría si se va agrandando. Entonces, mejora tu calidad de vida”, manifestó el oncólogo. A su vez, esto permite generar que la enfermedad se haga crónica. Es decir que, si bien no se curan se pueden controlar.

En ese sentido, Kaen señaló que con esta nueva terapia "un 20% de los pacientes logran cronificar su enfermedad. Se trata de un cáncer que hasta hace 10 años atrás nadie sobrevivía más de seis meses. Hoy vos tenés un 20%, un 30% de pacientes vivos a los 5 años". La droga que ya fue aprobada por el Anmat, está en condiciones de comenzar a comercializarse.

La detección temprana es clave para facilitar la sobrevida. Foto: Freepik.

"Con esta legislación del Anmat, el oncólogo puede pedir la droga y ahí está el tema del acceso que no va a ser para todos los pacientes con cáncer de pulmón, sino para un grupo muy seleccionado que va a tener un gran beneficio. Hay que ver que pasa con las obras sociales y los hospitales públicos pero no creo que esto tenga un impacto presupuestario tan importante", sostuvo el especialista aunque aclaró que se trata de una droga que se suma al grupo de las que tienen un alto costo. "No tengo un valor exacto de cuánto vale hoy un medicamento de estos pero si estamos hablando siempre de millones de pesos", manifestó.

Tanto la Ley N°23.611 de lucha contra el cáncer, los linfomas, las leucemias y demás enfermedades neoproliferativas malignas, el Plan Nacional de Control de Cáncer y el Programa Médico Obligatorio, entre otras normas, buscan que los pacientes con cáncer puedan acceder a los tratamientos correspondientes. "Es muy complicado medir el valor en pesos cuando hay un medicamento que te mejora la calidad de vida", razonó Kaen y expresó que está claro que mucha gente que no puede pagar medicamentos por millones de pesos. Por eso, hay una legislación que establece la cobertura de medicamentos para tratamientos oncológicos. "La obra social o el hospital debe cubrir el 100% y no se debe cobrar nada al paciente oncológico", recordó.

Para finalizar, el Presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) planteó que "hay que entender que el 80-90% de los cáncer de pulmón se producen por el cigarrillo, por el hábito tabáquico, ya sea el fumador activo o el fumador pasivo que también puede tener un cáncer pulmón. Lo que también es importante entender que el cáncer de pulmón tiene un método de detección temprana que también beneficia mucho la sobrevivida. Si yo logro detectar ese tumor muy chiquito, voy a tener mayor posibilidad de curación. Entonces, aquellos fumadores de más de 20 cigarrillos por día deberían hacerse una tomografía anual a partir de los 50 años para poder detectar tempranamente esta enfermedad". E insistió con que uno de los problemas del cáncer de pulmón es que no presenta síntomas en sus estadios iniciales. "De esta forma, nos ahorraríamos mucho y curaríamos muchas vidas", concluyó.