No hay excusas para el asado: cordobeses convirtieron una camioneta en parrilla

El ingenio y humor de los cordobeses es algo que los caracteriza y se viralizó un video que es la demostración de eso: un grupo de personas utilizó una camioneta Ford Ecosport que estaba totalmente vacía por dentro y, como las ganas de asado jamás faltan, la convirtieron en una parrilla que rápidamente se volvió viral.

"Cuando creía haberlo visto todo, y de repente...", relata una voz en off mientras se reproducen las imágenes. Hamburguesas, chorizos y quizás algunas morcillas, el fuego debajo y la parrilla al medio del vehículo. A falta de un lugar para preparar la comida, se las idearon y armaron varias hamburguesas.

Video viral: la Ecosport parrilla

"¿En qué parte de Europa es esto?", bromearon algunos usuarios en la cuenta de Instagram @cordobeces, dedicada a subir contenido de humor que sucede en la provincia. Se puede escuchar música y ver también luces, todo alrededor de lo que parece ser un puesto inusual de hamburguesas.

Entre los comentarios también se pueden leer: "Lo que no pasa en Córdoba, no pasa en ningún lugar del mundo. Qué genios"; así como algunos más preocupados por esta invención: "¿Seguro no tiene tanque de nafta, no?"