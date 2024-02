Sueldo docente: cuánto disminuye sin los fondos del Gobierno

El panorama educativo de las provincias cada vez es más complejo. Manuel Adorni, vocero presidencial, durante una conferencia de prensa desarrollada este miércoles confirmó que el Gobierno no enviará los fondos para los sueldos docentes y programas pedagógicos que adeuda a las distintas jurisdicciones.

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, señaló. Si bien la educación es una responsabilidad de cada gobernador, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), protagonista de este conflicto, está contemplado por Ley. Se trata de entre un 10% y un 15% del salario de los educadores.

Educación: Milei suma tensiones con los gobernadores

Adorni también dijo que no existe la paritaria nacional y, por lo tanto, no saben si las van a convocar. En este sentido, insistió en que los salarios dependen de los gobernadores. "Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases", explicó.

De este modo, sumó: "El Gobierno promueve siempre que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos puedan hacerlo, independientemente de la paritaria o la discusión salarial, que es relevante, pero se debe dar con las provincias”. La relación entre Javier Milei y los mandatarios provinciales ya está suficientemente tensa, y no sólo por esta cuestión, sino también por la quita de subsidios al transporte y las transferencias discrecionales.