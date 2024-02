¿Sabés qué tipo de inteligencia tenés?

En los años ‘80 el psicólogo americano Howard Gardner publicó su teoría acerca de las inteligencias múltiples que revolucionó la manera de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Gardner estará presente en el II Congreso de Alfabetización Inicial de Wumbox.

Dar vuelta la manera de concebir la inteligencia

A principios del siglo veinte los psicólogos que investigaban la inteligencia usaban test psicométricos, basados en datos empíricos. La creencia era que la inteligencia era objetivamente medible mediante tests ya que el desarrollo intelectual se concebía como la adquisición progresiva de mecanismos intelectuales básicos. De manera que un estudiante que no resolviera bien un test era porque no había alcanzado el desarrollo intelectual adecuado para su edad. Los tests se habían convertido en una herramienta confiable para determinar el grado o nivel de inteligencia de una persona.

A medida que fueron pasando los años esta visión empezó a ser revisada porque tal vez esos test no eran tan objetivos como se pretendía ya que podían estar “teñidos” por sesgos culturales o incluso muy limitados porque sólo evaluaban la inteligencia a partir de respuestas breves escritas u orales. Tal vez otras caras de la inteligencia quedaban sin analizar.

La teoría de las inteligencias múltiples surgió como una alternativa novedosa frente a esa manera de concebir la inteligencia. En 1983 Howard Gardner publicó el libro Estructura de la mente que causaría un gran impacto en el modo de pensar la educación. En ese libro Gardner sostiene que el cociente intelectual no es una base idéntica en todas las personas sino que se trata de una base biopsicológica singular a cada persona, formada por distintas inteligencias que pueden desarrollarse más o menos en cada persona. Una persona puede ser muy inteligente para las matemáticas, pero no para los idiomas; o tal vez puede ser muy bueno en el deporte, pero terrible para la música. No hay una manera unívoca de medir la inteligencia, sino que para medirla habría que diseñar un complejo sistema de medición que abarcara todas las inteligencias.

En el terreno de la educación esta teoría nos dice que no todas las personas aprendemos de la misma manera, que una buena enseñanza es aquella que busca múltiples y variados puntos de entrada para transmitir un conocimiento, que lo ideal sería personalizar la educación o al menos proponer a los estudiantes formas más adecuadas de aprender de acuerdo a sus potencialidades, a la vez que se le ofrecen herramientas para desarrollar aquellas inteligencias más débiles. Una verdadera revolución en la forma de pensar la educación.

Howard Gardner

Las múltiples inteligencias

Gardner, que ganó el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2011 por su teoría, dice que hay ocho tipos de inteligencia:

Inteligencia lingüística: relacionada con la capacidad de pensar con palabras y utilizar el lenguaje para expresar significados complejos.

relacionada con la capacidad de pensar con palabras y utilizar el lenguaje para expresar significados complejos. Inteligencia lógico-matemática: que hace referencia a la habilidad de calcular, cuantificar, utilizar el razonamiento lógico, considerar premisas hipótesis, pautas y relaciones y llevar a cabo operaciones matemáticas complejas.

que hace referencia a la habilidad de calcular, cuantificar, utilizar el razonamiento lógico, considerar premisas hipótesis, pautas y relaciones y llevar a cabo operaciones matemáticas complejas. Inteligencia espacial: entendida como la capacidad de pensar de forma tridimensional y de percibir imágenes internas y externas, recrearlas, transformarlas y hacer que los objetos y uno mismo se muevan a través del espacio, así como codificar y producir gráficos.

entendida como la capacidad de pensar de forma tridimensional y de percibir imágenes internas y externas, recrearlas, transformarlas y hacer que los objetos y uno mismo se muevan a través del espacio, así como codificar y producir gráficos. Inteligencia corporal-kinestésica: relacionada con habilidad de manipular objetos, con la coordinación corporal, el equilibrio físico, la rapidez, la flexibilidad, etc.

relacionada con habilidad de manipular objetos, con la coordinación corporal, el equilibrio físico, la rapidez, la flexibilidad, etc. Inteligencia musical: es la habilidad y la sensibilidad para percibir tono, melodía, ritmo y entonación.

es la habilidad y la sensibilidad para percibir tono, melodía, ritmo y entonación. Inteligencia interpersonal: se refiere a capacidad de entender a las personas e interrelacionarse con ellas.

se refiere a capacidad de entender a las personas e interrelacionarse con ellas. Inteligencia intrapersonal: es aquella habilidad de entenderse a uno mismo.

es aquella habilidad de entenderse a uno mismo. Inteligencia naturalista: como la capacidad de observar la naturaleza y entender sus leyes y procesos.

como la capacidad de observar la naturaleza y entender sus leyes y procesos. Inteligencia espiritual: agregada en 2012 en el libro La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI, es la que se relaciona con la sensibilidad para lo religioso, lo trascendental, la habilidad de comprender cuestiones existenciales.

Y entonces ¿cómo enseñar?

La teoría de las inteligencias múltiples vino a transformar la manera tradicional de enseñar en las aulas porque señala justamente que no se puede pretender que todos los estudiantes aprendan del mismo modo, porque cada uno tiene una combinación distinta de inteligencias que hacen a la singularidad que son.

Si pensamos en la situación común de las aulas con muchos alumnos, resulta difícil imaginarse de qué manera se podría ofrecer una enseñanza personalizada porque no alcanzaría el tiempo ni los recursos. Ahora bien, hay formas de enseñar que permiten una apertura a otras inteligencias, que presentan múltiples formas de entrar a un tema y comprenderlo.

Por ejemplo, pensemos en la alfabetización inicial: cuantas más puertas de entrada les ofrezcamos a los niños y niñas, mayores serán las oportunidades de acceder y manejar el código lingüístico. Una enseñanza que para enseñar a leer y a escribir incorpore los sentidos y el cuerpo (inteligencia kinética), el conocimiento del mundo y la lengua (inteligencia lingüística), que ponga a dialogar a los estudiantes (inteligencia interpersonal), que proponga instancias de reflexión (inteligencia intrapersonal), tendrá más posibilidades de ser exitosa que una más estrecha en su enfoque. II Congreso Internacional de Alfabetización.

¿Cómo puede la teoría de las Inteligencias Múltiples ayudarnos en la comprensión lectora?

Justamente de este tema, tan vigente hoy cuando las pruebas PISA de 2023 señalan que la mitad de los estudiantes de 15 años no alcanzan los niveles mínimos, estará hablando Howard Gardner en el Congreso Internacional de Alfabetización Inicial.

Si sos docente, terapeuta, educador, padre o madre y te interesa este tema

II Congreso Internacional de Alfabetización

Modalidad virtual

Viernes 26 y sábado 27 de abril.

