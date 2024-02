Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos

El 11 de febrero de 1858, la Virgen María se apareció en Francia a la hija de unos humildes molineros, Bernadette Soubirous de 14 años. “Bernardita”, como la conocemos los de habla hispana, era sumamente sencilla, sin apenas preparación ni cultura porque era la mayor de seis hermanos y sus padres muy humildes. Un día, fue con su hermana y una amiga a buscar leña seca, y cuando iba a atravesar el río, escuchó un fuerte viento que la obliga a levantar la cabeza. Sobre una roca ve a una joven inmóvil y silenciosa. En esa aparición, estaba con un vestido blanco, un cinturón azul, y el rosario en sus manos.

En las sucesivas apariciones a Bernardita (18 en total), la Virgen le pidió penitencia, oración por los pecadores y rezó el rosario con ella además de expresarle su deseo de que en la gruta se erigiera una capilla, donde actualmente se encuentra el famoso Santuario de Lourdes.

La patrona de los enfermos

Nuestra Señora de Lourdes es considerada patrona de los enfermos ya que tiene una tradición arraigada de milagros atribuidos a su intercesión de sanaciones de problemas de salud y en favor de personas desahuciadas. Los tres primeros milagros de la Virgen de Lourdes los obró durante las semanas de su aparición. El primero fue el 26 de febrero, cuando un obrero que durante 20 años no podía ver de su ojo izquierdo por la explosión de una mina, rezo y recuperó la vista. A los pocos días, una madre llevó en brazos a su hijo grave y al llegar a casa notó mejoría. Al día siguiente, estaba completamente sano, por lo que los médicos certificaron el milagro. El Santuario de Lourdes, Francia, recibe alrededor de 8 millones de peregrinos cada año.

La enfermedad y el sufrimiento

La enfermedad provoca sufrimiento. La enfermedad duele. La enfermedad desconsuela. Dios no quiere la enfermedad. La enfermedad existe porque el ser humano es un ser mortal. Cada vez que leo el evangelio, me sorprende lo importante que han sido los enfermos en la vida de Jesús. Iba hacia ellos, los recibía y los sanaba. Pero Jesús no solo curó cuerpos, también sanó corazones y almas. No hay nada mejor que recurrir a María como intercesora. No hay nada que Jesús le niegue a su Madre.

El sufrimiento es consustancial al hombre. Depende de nosotros, del sentido que le damos. Sufrir por sufrir no tiene ningún sentido, pero podemos dárselo si lo ofrecemos por algo que sea trascendente.

Lourdes para mi

En los momentos de salud, doy gracias. En la enfermedad rezo. Hace un año y medio, mi primo hermano de 59 años tuvo un ACV que lo dejo postrado y sin posibilidades casi de recuperación. Los médicos nos dijeron que nos despidiéramos porque no tenía posibilidades de mejoría. Yo, siempre teniendo a la Virgen como pilar, le pedí por él. A los pocos días, abrió sus ojitos. Los médicos no tenían explicación. Y así, les puedo contar muchos momentos en mi vida en los que María me enseno que para Dios nada es

imposible, solo es necesario creer y rezar, pidiendo su intercesión.

Este día es para sentirse más unido a María, salud de los enfermos. Para los que tenemos un familiar o amigo enfermo o los que padecen una enfermedad es un día especial porque la Virgen es la Madre de los débiles de cuerpo y de alma, de los más frágiles representantes de la condición humana. Ella permanece a nuestro lado sin soltarnos de la mano. Dios, a través de María, obra grandes maravillas en las personas humildes y sencillas.

Ser sencillo y rezar el rosario

Por eso madre, hoy en esta fiesta, te pedimos que nos ayudes a ser sencillos también nosotros. Que aprendamos a acoger también el rosario, que no tengamos vergüenza de usarlo con frecuencia, así nos vean Patrona de los enfermos, la devoción por la Virgen de Lourdes se extiende por cada ciudad y pueblo del país. ¿Qué ven los creyentes en ella? La esperanza de poder recuperarse de sus dolencias, sean estas espirituales o físicas; y ese es precisamente el primer paso para buscar la sanación: la fe y la oración. Fabiana Gómez Sabio.

*Fabiana Gómez Sabio, es comunicadora, traductora pública y docente. Instagram: @fabianagomezsabio