Sarmiento presenta nuevo logo y renueva imagen

Sarmiento, la empresa líder de la industria out of home (OOH) y digital out of home (DOOH) de cartelería publicitaria en la Argentina, renueva su imagen. Con más de 70 años de experiencia en el rubro, marca un hito en su evolución e innovación característica, acompañando la nueva "cara" de la empresa con un nuevo slogan: "Creando impacto".

Con presencia en grandes ciudades del país, el rediseño del logo de Sarmiento muestra una visión avanzada que refleja el compromiso con la excelencia y la adaptación a las tendencias del mercado. Esta nueva identidad visual logra proyectar una imagen fresca y moderna que se acerca a clientes y socios estratégicos de la empresa.

A partir de este nuevo formato simplificado del logo, acorde a los tiempos actuales del mercado, Sarmiento dará la bienvenida a un nuevo capítulo de su ya basta historia. Además, la renovada imagen acentúa su posición como referente del sector OOH y DOOH, mostrando un paso más en su crecimiento y evolución.

Mirá el video presentación del nuevo logo de Sarmiento