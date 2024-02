“Ratoneando”, la web que compara precios de los súper, lanzó su propia app

En tiempos en los que la suba de precios y la inflación obligan a ajustar al máximo el bolsillo para llegar a fin de mes, un portal web lanzado por un creador de contenidos argentino permite al comprador comparar los precios del mismo producto en distintos supermercados para comparar dónde lo venden más barato y así poder facilitar el ahorro de dinero.

"Ratoneando" se llama el portal web creado por Matías Bontempo, que en realidad lleva un tiempo pero que, ante la devaluación y la escalada irrefrenable de los precios de las últimas semanas, cobró gran notoriedad.

"Cuando se me ocurrió en 2018, me había mudado solo recientemente. Y me di cuenta que no había un buscador centralizado de precios así que decidí armar algo y probar qué tan viable era”, explicó a DiarioNCO.

Oriundo de Tres de Febrero, Matías desarrolló la aplicación con el objetivo que dicha herramientas digitales fuese de fácil acceso y totalmente gratuita (de hecho, funciona con el aporte de "Un cafecito"). "Se trata de un sistema accesible que de alguna manera te va llevando y te traslada a los sitios oficiales de los distintos supermercados", detalló Bontempo.

“Cualquier persona que haya usado un motor de búsquedas como Google o incluso los de los supermercados online no debería encontrar dificultades en usar ´Ratoneando´”, argumentó.

Además, admitió que, si bien había pensado en otro nombre más comercial a su creación, finalmente se decidió por un nombre más “argento” ya que “ratonear” hace referencia a la práctica de buscar precios bajos y al ahorro de dinero en la compra de productos de calidad.

El logo del portal muestra a un ratón dentro de un carro de supermercados con un fondo violeta, en clara referencia al nombre elegido para esta aplicación que esta semana llegó a Play Store y puede descargarse como app.

Sin embargo, en las últimas horas, su desarrollador denunció que crearon una copia que hace uso del servicio y que no es la oficial, ya que está "repleta de publicidad y están abusándose de la gente que busca la aplicación".

Según explicó Bontempo en sus redes sociales, la app oficial aún no aparece en el buscador, pero pueden acceder con el nuevo link en la web.