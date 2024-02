Los cambios para traer mercadería del exterior que podrían aplicarse

La ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) propuestos por el Gobierno nacional implican una enorme variedad de modificaciones y novedades en diferentes ámbitos. Entre ellos, hay artículos que repercuten en el funcionamiento de la Aduana de Chile y Argentina. Entre las reformas que pretende hacer el presidente Javier Milei con la ley, se encuentra la eliminación de impuestos por ingresar artículos para uso personal al regresar de un viaje, siempre y cuando la importación no tenga fines comerciales. Además, el DNU desregula la actividad del despachante de Aduana.

Ludovico Hernán López Meyer, administrador de la Aduana Mendoza, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "tenemos que dividir lo que es el DNU de lo que es la ley ómnibus. El tema de la franquicia está en la ley ómnibus, sobre la franquicia de los 500 dólares cuando uno viene en avión o 300 cuando viene en el auto desde Chile. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que habilita o habilitaría la ley, porque hay que ver cómo termina redactada, no es para traer cualquier cosa, sino el equipaje.

"Esto refiere al régimen de equipaje, que es todo lo que tiene que ver con el viaje. La ley ómnibus implica que no hay más franquicia en el régimen de equipaje. La franquicia sigue vigente. Salvo que algo esté fuera de la franquicia, no va a haber problemas. Cuando pase la franquicia, ahí te van a cobrar", agregó.

La Aduana sufrirá cambios a través de la ley ómnibus y el DNU.

Y continuó explicando: "Por otro lado, lo que liberaba el DNU era el despachante. Plantea que no se necesita un despachante, pero no por el régimen de me voy, compro, hago una importación de diez heladeras en Chile y las traigo por Horcones, sino que las tengo que traer por el régimen general de importaciones. O sea, usando el transporte de la Aduana que pasa por Uspallata".

"El régimen de equipaje se refiere a que, por ejemplo, si yo fui y compré algo en Santiago, y eso que compré lo hice porque tuve que usarla en el viaje, ahí podría deducir que es régimen de equipaje. Otro ejemplo, si vos rompes la cubierta o tenías la cubierta muy desgastada, y por el viaje que estás haciendo las cambias, eso es una incidencia de viaje. Lo que el DNU eliminó era la prohibición de traer cubiertas usadas para importar, pero sí se puede traer cubiertas nuevas, siempre y cuando estén puestas, a lo sumo tenés que pagar la franquicia si superas los 300 dólares", sumó ejemplificando las posibles futuras modificaciones.

Y concluyó, afirmando: "Tenemos que ver cómo salen las distintas normas complementarias. Para más detalles habrá que esperar la sanción de la ley y ver cómo se termina aplicando el DNU. Mientras tanto, sigue todo como está".

