La hipótesis sobre el origen del láser que encandiló a un piloto de avión en Córdoba

En las últimas horas se hizo viral el video de un piloto de un avión de Aerolíneas Argentinas que fue encandilado el martes por la noche por un láser de color verde mientras la aeronave hacía maniobras para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Córdoba "Ambrosio Taravella".

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales del comandante del vuelo 1530 perteneciente a la línea aérea de bandera, y que se identifica como @pegasusa4 en su cuenta de Instagram.

"Otro capítulo en la estupidez de la gente de apuntarnos con un señalador láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes) en la ciudad de Córdoba", explicó el piloto en sus redes. Y acotó: "Un colega piloto que venía en cabina en el tercer asiento logró tomar este video, tapando con su celular mientras grababa y que no me dé en mis ojos. No entiendo bien la gracia", completó el mensaje.

En su biografía de la red social "X", el mismo usuario PegasusA4 (@A4Kike) se define como: “Piloto de Caza-Bombarderos (R) FAA A-4AR Fightinghawk. Comandante de Boeing 737 NG/MAX. Piloto de planeador. Instructor de vuelo. Aviación, astronomía y espacio”.

Mirá el video que se hizo viral del láser que encandiló al piloto de un avión de línea:

A partir de que el video se hizo viral, el jefe de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana S.E.) de Córdoba, Marcelo Maranzano, aclaro a Canal Doce que, si bien no hubo una denuncia formal, aunque en su cuenta de "X", el comandante señaló que dio aviso a la torre de control.

Maranzano aclaró además cuál es la principal hipótesis del origen del láser. Según señaló, el haz de luz de color verde pudo provenir de un "evento circunstancial" (como un local bailable) y no de alguien apuntando a propósito.

Sin embargo, ante el comentario de un usuario sobre la posibilidad de que más que un láser se trate de "un juego de luces de algún tipo de fiesta", @pegasusA4 aseguró contundente que no se trataba de eso.

Otro twittero señaló: "Misma situación anoche (por el miércoles) pero aproximando en Ezeiza pista 11. A 9 millas del ils, a tu 9 lo tenés más o menos se le avisó a la torre también". El comentario, tuvo por respuesta del piloto: "Es constante. Por San Isidro idem a veces". Un usuario de "X" compartió otra foto de un haz de láser similar pero en el arribo a la ciudad de Buenos Aires. Foto: Captura de "X"

“No tuvimos ningún reporte de pilotos molestados por láser. Tengo entendido que en Aeroparque fueron afectados por láser algunos vuelos”, dijo el jefe de Eana.

Al respecto, el piloto explicó que @PegasusA4 aclaró que no podía denunciar porque se encontraba en un avión con pasajeros y que para tal fin dio aviso a la torre de control. "Le avisamos a las torres de control pero es difícil sin tener la posición exacta", argumentó.

Por último, surgió que el 12 de enero se había producido una situación similar pero en un vuelo hacia Buenos Aires, compartiendo una foto del lugar exacto con un láser similar de color verde. Fue entonces que el comandante reveló: "Recién arribando a Buenos Aires me pasó y creo que es el mismo lugar que la foto".