Generación ansiosa: preocupación de especialistas por la salud de los niños

Hace tiempo que la salud mental en niños y adolescentes está puesta en cuestión. Desde el 2010, países desarrollados comentan los aumentos en casos de depresión, ansiedad y trastornos graves de atención así como se ha duplicado el número de suicidios y autolesiones en jóvenes. Muchos de ellos han sido literalmente secuestrados por sus móviles, por el mal uso de redes sociales que provocan consumos tecnológicos problemáticos. La llamada Generación Z es la más afectada.

Recordemos los paradigmas de cada generación

Los Baby Boomers son nacido en años posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1946-1964). Cuando aquellos soldados volvieron a sus casas, hubo un considerable aumento de la población en el mundo El rock and roll, cambios en la moda y la aparición de la televisión provocaron las primeras consecuencias en la atención. El televisor como gadgets comenzó a capturar la mirada. El divorcio comenzaba a ser aceptado y las mujeres daban sus primeros pasos hacia la independencia económica. De este modo, los hogares contaban con dos ingresos. Característica principal de los Baby Boomers: el trabajo severo es parte de su idiosincrasia.

Jonathan Haid, autor de “La generación ansiosa”

La Generación X también conocida como MTV (1965-1980) experimentan los clips musicales

Se la denomina así por el libro del escritor Douglas Coupland: Generación X. Cuentos para una cultura acelerada. Se mostraron en privilegiar una carrera profesional y una construcción familiar a largo plazo. El consumo de grandes marcas y el uso de las tarjetas de crédito tuvo un sentido aspiracional de importancia. Comienza el uso de inmigrantes digitales porque cursaron sus estudios donde aún las computadoras no se encontraban incluidas. Poco a poco, la tecnología comenzó a ganar terreno. Característica principal de la Generación X es el escepticismo.

La Generación Y o Millennials (1981-1995) este último término acuñado por los sociólogos Neil Howe y William Strauss. Es también llamada la Generación Peter Pan puesto que sus integrantes insisten en retrasar la vida adulta. Su principal búsqueda es el bienestar a toda costa. Trata de evitar trabajos indeseados. Amantes de la tecnología del entretenimiento, aman viajar. Son menos leales a las marcas y flexibles en su estilo. Característica principal de los Millennials: su egoísmo.

Generación Z (1994-2010). Son nativos digitales. No saben nada del mundo si no es por sus computadoras, celulares e internet. Esclavos digitales tienen acceso ilimitado en relación a la información. Muy sensibles se mueven concientemente de acuerdo a las nuevas realidades. Característica principal de la Generación Z: amplitud de criterio pero en personalidades altamente sensibles. Generación Alfa (2011 en adelante).

Generación Alfa, son nativos digitales.

En pleno desarrollo uno de sus características es el inicio de la apropiación de la IA

Jonathan Haid es un psicólogo social de la Universidad de Nueva York, autor de “La generación ansiosa” (2024, Editorial Paidós) afirma que no puede establecerse una fecha que marque el fin de la generación Z justamente por la ansiedad que presentan. Los mayores de la generación entraron en la pubertad en torno a 2009 cuando convergieron varias tendencias tecnológicas: el despliegue de la banda ancha de alta velocidad en la década de 2000, la llegada del iPhone en 2007 y la nueva época de las redes sociales hiperviralizadas.

El “dar like” transformó la dinámica social del mundo online. Con la aparición de la cámara frontal del Smartphone (2010), Facebook e Instagram, impulsaron a la adolescencia que publicaran prácticamente su vida alejándolos de sus familiares trasladándolos a un universo alternativo para conseguir la aceptación de sus pares. La generación Z son sujetos de prueba de una nueva y radical forma de crecer alejada de las interacciones que mantienen en el mundo de la realidad las pequeñas comunidades que permitieron la evolución en los seres humanos.

El autor propone poner fin a esto diciendo que la humanidad evolucionó en el planeta Tierra

La infancia evolucionó por el juego físico y por la exploración con la capacidad simbólica que eso propone. Los niños prosperan cuando están enraizados en comunidades del mundo en la realidad no en redes incorpóreas. Lo he mencionado en otras columnas: crecer en un mundo virtual fomenta la ansiedad pero también la anomia y sólo construye en soledad y por lo tanto, nada bueno sale de eso. Somos seres sociales, zoon politikon afirmaba Aristóteles. El hombre quien habita la polis es lo que le permite hacer lazo con otro. Los niños prosperan cuando están enraizados en comunidades del mundo en la realidad no en redes incorpóreas.

El pasaje del juego, de lo lúdico y lo simbólico que ello propone a las filmaciones basadas en el Smartphone puede llegar a ser un error de carácter catastrófico. Lo podemos verificar en libros de ciencia ficción como El problema de los tres cuerpos (2023, Cixin Liu) donde sus protagonistas se disputan un traje de realidad virtual que en la serie que puede verse en Netflix se condensa en el uso de un casco que tiene la propiedad de alterar la conciencia.

Los niños aprenden jugando a establecer vínculos

De sincronizarse y ello provoca unión a grupos y a comunidades enteras. Las redes sociales, en cambio son en su mayoría de carácter performativo, es decir, inhiben el anhelo del vínculo social y eso es la posible causa de encontrarse aislado y habitar el desierto donde solo pueden expresarse en soledad. Carlos Gustavo Motta

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta