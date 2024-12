Deuda pendiente: inclusión para niños con Trastorno del Espectro Autista

Paulo Morales es periodista y presidente de la ONG TEA Activa y abordó en MDZ Radio 105.5 FM la problemática de la discriminación hacia niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el ámbito educativo, a raíz del caso de la familia de Rodrigo Rey, el arquero de Independiente. ¿Qué pasa con el autismo en las instituciones?

Morales destacó que este no es un hecho aislado y que la falta de preparación en las instituciones escolares afecta a familias en todo el país. "Rodrigo Rey es una persona conocida que nos permite visibilizar esta problemática, pero no es un caso único. Esto ocurre desde hace muchos años y continuará sucediendo si no se toman medidas", afirmó.

La importancia de abordad la inclusión y la empatía para convivir.

Según datos de Estados Unidos, uno de cada 36 niños es diagnosticado con TEA, un aumento significativo en las últimas dos décadas. "El diagnóstico de TEA creció un 317% en 20 años. Cada vez hay más personas que reciben este diagnóstico, incluso adultos que vivieron toda su vida sin ayuda ni terapias", explicó Morales.

El presidente de TEA Activa señaló que la sociedad y las instituciones no están preparadas para abordar el autismo. "Se habla del autismo como una pandemia silente que nadie está viendo venir. El mundo no estaba preparado para el covid 19 y tampoco lo está para el autismo", señaló.

En relación con los colegios, Morales mostró comprensión hacia las limitaciones que enfrentan, pero fue contundente al criticar decisiones como la suspensión de matrículas de niños con TEA, como ocurrió con el hijo de Rey. "Es inadmisible que un colegio, de un día para otro, corte la matrícula. Eso vulnera todos los derechos del niño. Los chicos con autismo dependen de sus compañeritos y no se les puede quitar ese entorno sin consenso", subrayó.

Morales también compartió su experiencia personal como padre de un niño con autismo y el propósito de TEA Activa. "Formamos la ONG para visibilizar el autismo en la agenda pública. No buscamos criticar ni acusar a quienes desconocen el tema, sino brindarles información para que puedan ayudarnos a convivir mejor. La desinformación lleva a errores, como el que cometió el colegio en City Bell. No creo que sean malas personas, pero persisten en el error por falta de conocimiento", explicó.

Desde el perfil de Instagram, la organización TEA Activa llamó a la reflexión: "Un colegio no puede abandonar a sus alumnos. Nosotros no abandonamos a nuestros hijos". Con este mensaje, Morales subrayó la necesidad de una sociedad más informada y empática para garantizar los derechos de las personas con TEA.

Escuchá la entrevista completa: