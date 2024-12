Desde Turismo respondieron las críticas y dijeron que "Mendoza no es cara"

El verano está más cerca que nunca y los prestadores turísticos estiman que no va a ser una buena temporada. El tipo de cambio ha dejado al país caro en dólares, razón por la cual se ha notado una clara merma de turistas extranjeros en Mendoza. El turismo interno también ha demostrado una clara caída.

Los altos precios aunados al bajo consumo por la inflación (que sigue estando muy alta en los estándares internacionales) y los bajos salarios, han generado un panorama gris para el turismo de la provincia en la próxima temporada. Gabriela Testa, directora del Ente Mendoza Turismo (Emetur), comentó en MDZ Radio la actualidad de la actividad turística de Mendoza y aseguró que la situación no es tan mala como parece.

La actualidad de la provincia en datos

El observatorio turístico de Emetur se basa en una estadística llamada "proyección de ocupación hotelera" para notar que cambios en el hábito del consumidor. Hoy en día "no hay una gran cantidad de reservas previas". Esto es importante porque en años anteriores "a esta altura normalmente ya habían más reservas y tenías una percepción más real de cómo se venía el verano".

En las páginas web como Booking, "hay un nivel de reservas del 62%. Esto significa que el nivel real va a ser de alrededor del 50% o 55%", comentó.

Sin embargo, la directora aseguró que "no coincidimos con los datos que dicen que ha bajado el flujo de turistas. Lo dice el Indec: Mendoza ha subido en cantidad de llegadas de turistas a través del aeropuerto, que ha crecido un 16% en lo que va el 2024".

"Lo que ha caído es la rentabilidad del negocio turístico" por la baja del consumo en la sociedad. "Entonces también cae la rentabilidad de los empresarios. Pero los turistas siguen viniendo", aseguró.

La ocupación hotelera llegaría eal 50%. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Testa dijo que "el 2024 no ha sido un mal año para Mendoza". Entonces se refirió a que no hay que centrarse en simples "fotos" de la actividad turística. "Emetur es un organismo público, no analiza sensaciones". La actividad ha ido fluctuando mucho a lo largo del año. "Generalmente tenemos un pico hacia fin de año, después la actividad baja un poco y vuelve a subir en la primera quincena de enero", explicó.

Lo que realmente pasó es que "las empresas estaban mal acostumbradas a la actividad que generó el pre viaje en el 2022 y 2023. Era parte del plan platita y les vino bien a todo el empresariado y a todos los que lo pudieron aprovechar". Por eso "es muy difícil hace un análisis retroactivo porque esa actividad estaba distorsionada", argumentó.

Sobre la temporada que se viene, "es muy probable que aumente el turismo a Chile",.

¿Mendoza es cara?

Testa asegura que "Mendoza no es cara. Mendoza es competitiva". Hay una "gran variedad de tarifas" a las que pueden acceder los turistas, desde hosteles hasta hoteles de una o dos estrellas, "por lo que los precios varían enormemente".

Según la directora, lo que pasa es que "Mendoza tiene turismo de alta gama: Es una demanda que llega a establecimientos de lujo con precios universales", destacó. Esto lo demuestra el hecho de que "somos la única provincia del interior del país en tener hoteles de 5 estrellas de cadena internacional".

"Hay para todos los bolsillos. Es aspiracional ir a comer a una bodega de Luján, a un lodge, etcétera. Por 30 mil pesos podés ir a comer a una bodega en formato picnic, por ejemplo". Sobre el futuro cercano, Emetur identifica que "la gente empieza a dividir sus descansos en hasta tres fines de semana", concluyó.