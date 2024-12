Claves para mejorar la calidad de vida y llegar al fin de año enteros

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, nos encontramos, como siempre, atrapados en un torbellino de compromisos laborales y sociales. Sin embargo, muchas veces sentimos que ni nuestro cuerpo ni nuestra mente responden como quisiéramos. Este agotamiento, conocido como "burnout", es una señal clara de que debemos poner atención al equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar personal.

Para evitar llegar al agotamiento, es fundamental incorporar rutinas de autocuidado, gestionar nuestro tiempo de manera eficaz y establecer límites saludables. A lo largo de más de 15 años de experiencia como instructor de técnicas de respiración y meditación, así como coach profesional, identifiqué cuáles son mis aliados para llegar al fin de año con plenitud y energía.

Meditar y respirar conscientemente para reducir ansiedad y estrés

El estrés y la ansiedad son dos de los principales factores que afectan nuestra salud física y emocional. Incorporar prácticas como la meditación, el yoga o la respiración consciente puede ser de gran ayuda para reducir estos síntomas.

Diversos ensayos clínicos respaldan los beneficios de la técnica de respiración Sudarshan Kriya, creada por Sri Sri Ravi Shankar, fundador de El Arte de Vivir.

Entre sus beneficios se incluyen

Disminución de los niveles de ansiedad, depresión, estrés (cortisol).

Mayor capacidad de atención y concentración.

Fortalecimiento del sistema inmunológico.

Alivio del dolor crónico.

Disminución de la presión arterial y el colesterol.

Mejora de los parámetros de insomnio.

Aumento de la producción de antioxidantes.

Reducción del stress post - traumático.

Aumento de la hormona del bienestar (prolactina).

Mejora el optimismo.

Aumento de la satisfacción de vida.

En mi experiencia, la meditación ha sido una de las herramientas más transformadoras. La combinación del Sudarshan Kriya y la meditación me permite alcanzar una conexión profunda conmigo mismo, alinearme y sentirme seguro y confiado. Cada vez que medito, mi perspectiva de la vida se amplía, todo a mi alrededor parece cobrar mayor claridad e intensidad. La meditación me ayuda a poner mis problemas en perspectiva y a acceder a un espacio de paz interior.

Alimentación equilibrada y actividad física

Mantener una dieta balanceada y realizar ejercicio regularmente son dos pilares fundamentales para conservar la salud física y emocional. A través del Ayurveda, aprendí a valorar la importancia de la alimentación y el autocuidado.

El Ayurveda me enseñó que la comida no solo es un medio para nutrir el cuerpo, sino que también influye en nuestras emociones y pensamientos. Lo que antes veía como detalles insignificantes, como la calidad de los alimentos o los horarios en que los consumía, se ha convertido en una pieza clave para mi bienestar.

Según esta disciplina, hay tres principios esenciales para una alimentación saludable

Comer los alimentos adecuados para cada uno. Comer en las cantidades correctas. Comer en el momento adecuado, teniendo en cuenta los ritmos circadianos.

A menudo nos sentimos cansados, desanimados o de mal humor, y no consideramos que esto puede estar directamente relacionado con lo que comemos. La calidad de nuestra alimentación impacta directamente en nuestra energía y emociones. Por ejemplo, un malestar podría estar relacionado con una comida pesada o mal digerida, y no se trata de sufrir o hacer sacrificios, sino de comprender cómo funciona nuestro cuerpo, qué cosas o alimentos nos hacen bien y cuáles nos hacen mal.

Ser conscientes de nuestros límites para evitar el agotamiento

Una herramienta clave para prevenir el agotamiento es aprender a decir "no" cuando sea necesario. Reconocer nuestros límites y no sobrecargarnos de tareas es fundamental para mantener un equilibrio saludable. Establecer límites claros entre la vida personal y laboral es crucial para no agotarnos. Para organizarte mejor, podés dividir las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. Utilizar listas y asignar plazos realistas te va ayudar a no sentirte abrumado y a mantener el foco.

Muchas veces confundimos lo importante con lo urgente. y muchos vivimos en un estado constante de "urgencia". Jerarquizar tareas, definir prioridades y decidir a qué eventos asistir o cuándo quedarse en casa serán acciones determinantes para esta época del año en la que estamos sobrecargados. Queremos cumplir con todos los compromisos y enfrentar las obligaciones laborales antes de que termine el año. A veces, decir "no" a un compromiso o tarea es, en realidad, decir "sí" a tu bienestar físico, mental y emocional. En este sentido, organizar bien tu tiempo es clave. Priorizar tareas y actividades y encontrar espacios para el descanso y la armonía será fundamental para mantener el equilibrio durante los días que se vienen.

La meditación, la respiración, el yoga y la relajación son mis herramientas para afrontar la vida de manera más ligera. Sin embargo, sé que para muchas personas, integrar estos hábitos en la rutina diaria puede resultar complicado. En estos casos, contar con la guía de personas experimentadas puede ser de gran ayuda. Ellos pueden acompañarte en el proceso de transformar estas prácticas en experiencias profundas y, lo más importante, en hábitos que puedas incorporar a tu vida diaria. Ahí es donde realmente notarás la diferencia.

Incorporar estos hábitos saludables a tu rutina no solo te ayudará a manejar el estrés y las exigencias del fin de año, sino que también contribuirá a tu bienestar a largo plazo. Recordá que para mantener un equilibrio integral, es esencial cuidar tanto el cuerpo como la mente, establecer límites claros y dedicar tiempo a lo que verdaderamente importa: tu salud y bienestar. Gustavo Yurgel.

* Gustavo Yurgel. Instructor de El Arte de Vivir y Coach Profesional.

IG: @gusyurgel