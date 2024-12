Jubilado se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego en la sede de PAMI

Una dramática escena fue protagonizada este jueves por un jubilado de 70 años, paciente de VIH; en la sede del PAMI ubicada en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Desesperado reclamó por un trámite relacionado con la cobertura de medicamentos, el hombre se roció con combustible y amenazó con prenderse fuego. Un empleado de la obra social logró quitarle el encendedor a tiempo, evitando una tragedia.

El delegado de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) en el PAMI Córdoba, Mariano Luque, relató que el adulto mayor llegó en un estado de profunda ansiedad, presuntamente debido a problemas con un trámite para acceder a medicamentos gratuitos. "Uno de los compañeros pudo actuar rápido y quitarle el encendedor. Fue una situación límite que podría haber sido una catástrofe", comentó en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

El jubilado fue atendido por un equipo médico y trasladado a un centro de salud para su evaluación. Según testigos, la situación generó conmoción entre quienes esperaban ser atendidos en la concurrida oficina del PAMI. “Tiene una enfermedad terminal, está desesperado porque no le dan respuestas. Hoy intentó hacer esto y logramos detenerlo entre varios que estábamos aquí”, expresó otro jubilado que estaba esperando en esa sede ser atendido y que señaló que lo conocía.

La escena se generó en un contexto de alta tensión para los afiliados de esta obra social, luego de que el Gobierno nacional implementara restricciones al acceso gratuito a medicamentos. Actualmente, solo los adultos mayores con ingresos inferiores a $388.500 pueden recibir la cobertura del 100% del costo de los medicamentos siempre y cuando completen un trámite obligatorio y cumplan con ciertos requisitos que dejan a muchas personas fuera del beneficio. Esta medida ha generado largas filas en las oficinas del PAMI y elevados niveles de angustia en los jubilados

Luque calificó lo sucedido como “traumático” y pidió a los familiares de los jubilados que colaboren en la preparación de los trámites para evitar complicaciones adicionales. "La medicación necesaria sigue disponible en la mayoría de los casos, pero es importante cumplir con los nuevos requisitos", indicó.

Fuentes allegadas al PAMI informaron esta tarde a MDZ que el afiliado sufrió un brote nervioso en la UGL Córdoba, "está bajo un tratamiento crónico con cobertura al 100% garantizada por ley, sin costos para él". Asimismo, se precisó que "ayer, 4 de diciembre, se le aprobó su medicación, por lo que no hay motivos para afirmar que no fue autorizada o entregada".

En esa línea, negaron que los medicamentos que necesite para su tratamiento PAMI no se los haya otorgado o se le fueran negados.

Por último, señalaron que : "Desde PAMI estamos a disposición de él y de su familia para brindar atención y contención en este difícil momento que está atravesando", agregando que el jubilado "fue trasladado a una clínica para su atención como corresponde".

El video viral de un jubilado llorando

La información de esta dramática situación que se vivió en las oficinas del PAMI en la ciudad de Córdoba, ocurre luego de que se viralizara una entrevista con otro jubilado que en plena nota periodística con Canal Doce no pudo evitar llorar por la angustia que vive ante la necesidad de contar con la medicación para tener una mejor calidad de vida.

En plena entrevista, llorando por no recibir todos los medicamentos, el hombre contó que se vino desde Cruz del Eje a Córdoba y que no tenía a nadie que lo ayudase a hacer el trámite necesario para poder obtenerlos gratis. El conmovedor relato quebró al cronista del programa Lagarto Show que admitió que no podía continuar con la nota televisiva.

Mirá el video del conmovedor testimonio: